Отметим, что после масштабной атаки России без электроснабжения остались сотни украинцев. По состоянию на сейчас часть пользователей удалось запитать, однако в некоторых регионах ситуация остается тяжелой.
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Выключили электричество: что делать
Если отключение света застало вас дома, то прежде всего необходимо выключить розетки электроприборы, чтобы избежать их повреждения из-за перепадов напряжения. Кроме этого, нельзя использовать газовые плиты для обогрева из-за опасности отравиться угарным газом.
Также, если в доме есть лифт, убедитесь, что в нем никто не застрял. Следите за официальными сообщениями властей или ГСЧС. Если мобильная сеть не работает, используйте радио на батарейках.
Кроме вышеупомянутых правил, стоит заранее подготовиться на случай блэкаута – поэтому дома стоит иметь:
- радиоприемник и фонарики на батарейках,
- запас спичек, свечей и сухого спирта,
- заряженный повербанк,
- недельный запас питьевой воды и консервов или сублимированной пищи,
- аптечку, включая личные лекарства минимум на неделю.
Если вы находитесь на улице, то ни в коем случае нельзя касаться оборванных проводов и тем более пытаться их починить. Если же провод упал рядом с вами, то необходимо выйти из зоны поражения током мелкими шагами или прыжками (держа ступни ног вместе), чтобы избежать удара.
В случае обнаружения оборванного провода – не подходите к нему ближе, чем на 8 метров и сообщите диспетчеру ремонтно-эксплуатационного управления или облэнерго. Их телефоны диспетчеров указаны на распределительных щитах, силовых шкафах, трансформаторных подстанциях.
Отключение света в Украине
- Ночью 22 марта российские войска нанесли масштабный удар по энергоструктуре Украины. В частности, была поражена ДнепроГЭС – крупнейшая гидроэлектростанция Украины. Враг направил в ГЭС 8 ракет. Отмечается, что объект выведен из строя и поражения очень значительные.
- Кроме этого, были поражены десятки энергетических объектов в разных областях. Сотни тысяч украинцев из семи областей остались без света. Самая тяжелая ситуация в Харьковской, Одесской, Кировоградской, Днепропетровской областях.
- В частности, как сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, город перешел на генераторы – он фактически полностью без света. Всего российская армия нанесла более 15 ударов по объектам энергетической инфраструктуры Харькова. В городе работают автобусы, однако есть проблемы с электротранспортом. Также фиксировали сбои в работе телефонных линий 101 и 112, не работали светофоры.