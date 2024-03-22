Отметим, что после масштабной атаки России без электроснабжения остались сотни украинцев. По состоянию на сейчас часть пользователей удалось запитать, однако в некоторых регионах ситуация остается тяжелой.

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Выключили электричество: что делать

Если отключение света застало вас дома, то прежде всего необходимо выключить розетки электроприборы, чтобы избежать их повреждения из-за перепадов напряжения. Кроме этого, нельзя использовать газовые плиты для обогрева из-за опасности отравиться угарным газом.

Также, если в доме есть лифт, убедитесь, что в нем никто не застрял. Следите за официальными сообщениями властей или ГСЧС. Если мобильная сеть не работает, используйте радио на батарейках.

Важно! Если вы используете генератор – установите его вне помещения и подальше от окон.

Кроме вышеупомянутых правил, стоит заранее подготовиться на случай блэкаута – поэтому дома стоит иметь:

радиоприемник и фонарики на батарейках,

запас спичек, свечей и сухого спирта,

заряженный повербанк,

недельный запас питьевой воды и консервов или сублимированной пищи,

аптечку, включая личные лекарства минимум на неделю.

Если вы находитесь на улице, то ни в коем случае нельзя касаться оборванных проводов и тем более пытаться их починить. Если же провод упал рядом с вами, то необходимо выйти из зоны поражения током мелкими шагами или прыжками (держа ступни ног вместе), чтобы избежать удара.

В случае обнаружения оборванного провода – не подходите к нему ближе, чем на 8 метров и сообщите диспетчеру ремонтно-эксплуатационного управления или облэнерго. Их телефоны диспетчеров указаны на распределительных щитах, силовых шкафах, трансформаторных подстанциях.

Отключение света в Украине