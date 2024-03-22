О ситуации в городе в эфире телемарафона рассказал городской голова Харькова Игорь Терехов. Отмечается, что ночью оккупанты совершили более 15 ударов по энергоструктуре города.
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Ситуация в Харькове
Игорь Терехов сообщил, что Харьков обесточен, но несмотря на это коммунальщики начинают подавать воду в дома горожан. Кроме этого, город перешел на генераторы, запускают тепловые сети. Сейчас есть возможность подключить 40 тысяч абонентов к теплоснабжению.
Кроме этого, Игорь Терехов рассказал о ситуации с транспортом в Харькове.
Работают уже автобусы, которые заменили то, что сегодня обесточено. Это метрополитен не работает, не работают троллейбусы и трамваи. Но мы заменяем это автобусными маршрутами,
– отметил Терехов.
Кроме этого, не работают телефонные линии 101 и 112. Однако мэр добавил, что работает городская линия 1562 – люди могут звонить туда, а уже откуда информацию об инцидентах будут передавать в соответствующие службы.
В своем телеграмм-канале Игорь Терехов также сообщил, что в городе не работают светофоры. Он обратился к водителям с просьбой быть максимально осторожными на дорогах, чтобы избежать аварий.
Что известно об обстреле
- Ночью 22 марта россияне снова нанесли массированный удар по энергоструктуре Украины. Для ударов враг использовал дроны-камикадзе и ракеты различных типов.
- В частности, оккупанты атаковали Днепровскую ГЭС – крупнейшую станцию такого типа в стране. Там вспыхнул пожар. В то же время работники отметили, что угрозы прорыва нет. Движение по автодорожному переезду плотины Днепровской ГЭС полностью ограничено.
- Директор Укргидроэнерго Игорь Сирота рассказал, что было два попадания. Одна из ракет попала в опору, разбиты подкрановые балки. По словам Сироты, придется восстанавливать полностью машинный зал и электрическое оборудование.
- Кроме этого, сообщалось, что Запорожская АЭС оказалась на грани блэкаута. Рано утром во время масштабной ракетной атаки на Украину отключилась внешняя воздушная линия ВЛ-750кВ "Днепровская", которая соединяет временно оккупированную Запорожскую АЭС с объединенной энергосистемой Украины.