О ситуации в городе в эфире телемарафона рассказал городской голова Харькова Игорь Терехов. Отмечается, что ночью оккупанты совершили более 15 ударов по энергоструктуре города.

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Ситуация в Харькове

Игорь Терехов сообщил, что Харьков обесточен, но несмотря на это коммунальщики начинают подавать воду в дома горожан. Кроме этого, город перешел на генераторы, запускают тепловые сети. Сейчас есть возможность подключить 40 тысяч абонентов к теплоснабжению.

Кроме этого, Игорь Терехов рассказал о ситуации с транспортом в Харькове.

Работают уже автобусы, которые заменили то, что сегодня обесточено. Это метрополитен не работает, не работают троллейбусы и трамваи. Но мы заменяем это автобусными маршрутами,

– отметил Терехов.

Кроме этого, не работают телефонные линии 101 и 112. Однако мэр добавил, что работает городская линия 1562 – люди могут звонить туда, а уже откуда информацию об инцидентах будут передавать в соответствующие службы.

В своем телеграмм-канале Игорь Терехов также сообщил, что в городе не работают светофоры. Он обратился к водителям с просьбой быть максимально осторожными на дорогах, чтобы избежать аварий.

Что известно об обстреле