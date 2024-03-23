Захватчики все это время проводили разведку. Такое мнение 24 Каналу озвучил военный эксперт, полковник ВСУ в запасе и летчик-инструктор Роман Свитан.
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"Атака 22 марта, точечные удары, прописаны маршруты ракет в основном по энергообъектам. Это то, что планировалось, разведывалось. Некоторое время проводилась разведка. Подготовка длилась примерно месяц, не меньше", – подчеркнул он.
"У россиян закончился наступательный этап"
Роман Свитан отметил, что эта атака не имела никаких военных целей, только террористические цели. У врага закончился наступательный потенциал. Сейчас захватчикам важно остановить боевые действия, чтобы восстановить силы.
Оккупанты хотят заставить Украину сесть за стол переговоров и заморозить войну. Они хотят накопить силы, чтобы впоследствии ударить с новой силой.
У россиян закончился наступательный этап. Теперь у них примерно 3 – 5 месяцев – так называемый этап накопления. Для них очень важно замораживание боевых действий, почему и, вероятнее всего, был нанесен этот удар,
– объяснил военный эксперт.
Массированный обстрел Украины: главное
- В ночь на 22 марта оккупанты нанесли удар по крупнейшей гидроэлектростанции Украины – Днепровской, которая расположена в Запорожской области. Как сообщили в Укргидроэнерго, Россия ударила по гидросооружениям и плотине. В результате атаки возник пожар. Также под ударом оказался троллейбус, который ехал через плотину.
- Заметим, что угрозы прорыва нет – ситуация на Днепровской ГЭС сейчас контролируется. Сейчас все соответствующие спецслужбы продолжают работать и устраняют последствия обстрела. Движение через ДнепроГЭС временно остановлено.
- Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что ракетные обстрелы 22 марта – самая масштабная атака на украинскую энергетику за последнее время.
- Кроме того, из-за обстрела также было обесточено Запорожскую АЭС. В разных регионах Украины возникли перебои с электроэнергией.