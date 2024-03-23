Загарбники весь цей час проводили розвідку. Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі та льотчик-інструктор Роман Світан.

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"Атака 22 березня, точкові удари, прописані маршрути ракет здебільшого по енергооб'єктах. Це те, що планувалось, розвідувалось. Певний час проводилась розвідка. Підготовка тривала приблизно місяць, не менше", – підкреслив він.

"У росіян закінчився наступальний етап"

Роман Світан зазначив, що ця атака не мала жодних військових цілей, лише терористичні цілі. У ворога закінчився наступальний потенціал. Зараз загарбникам важливо зупинити бойові дії, щоб відновити сили.

Окупанти хочуть змусити Україну сісти за стіл переговорів та заморозити війну. Вони хочуть накопичити сили, щоб згодом вдарити з новою силою.

У росіян закінчився наступальний етап. Тепер у них приблизно 3 – 5 місяців – так званий етап накопичення. Для них дуже важливе замороження бойових дій, чому й, найімовірніше, був завданий цей удар,

– пояснив військовий експерт.

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