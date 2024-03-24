В результате в ряде областей нашего государства работала противовоздушная оборона, а также есть повреждения энергообъектов. Главное о российской массированной атаке Украины 24 марта – читайте в материале 24 Канала.

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Враг запустил сначала "Шахеды", а затем ракеты

Первые сигналы воздушной тревоги в Украине прозвучали 23 марта в 20:25. Тогда вражеские "Шахеды" двигались с Юга в сторону Херсонской и Николаевской области.

Далее вражеские дроны-камикадзе двигались курсом на северо-запад, а также состоялись пуски с Востока.

В течение нескольких часов воздушная тревога переместилась с Юга на Север и Запад. Уже в 00:41 24 марта взрывы прогремели в Кривом Роге. В 2:33 стало известно о работе противовоздушной обороны в Хмельницкой области.

Через полчаса повторные взрывы прогремели в Хмельницкой области. А уже в 3:32 воздушную тревогу объявили во Львовской области, предупреждая об угрозе ударных беспилотников.

Около 4 часов во Львовской и Хмельницкой области прогремели взрывы в результате атаки российско-иранскими "Шахедами".

О возможной подготовке россиян к нанесению ракетных ударов сообщили в 1:44. Тогда мониторинговые телеграм-каналы писали, что зафиксирована активность 14 вражеских бортов Ту-95МС.

Уже в 3:27 Воздушные силы зафиксировали пуски крылатых ракет с самолетов Ту-95МС. Первые ракеты зашли на территорию Украины в 4:14 и двигались курсом на Запад.

Во время ракетной атаки взрывы прозвучали в Киевской и Львовской областях. Отбой угрозы по всей территории Украины объявили в 6:07.

В ряде областей слышали взрывы и работала ПВО

Около 4 утра взрывы услышали во Львовской области. По словам председателя Львовской ОВА Максима Козицкого, в регионе работали силы ПВО, поэтому он попросил не снимать видео с их работой.

Почти сразу после атаки дронами российские войска направили на Львовскую область крылатые ракеты. Они в основном заходили со стороны Тернопольской области и Волыни. Вектор движения ракет был на Львов и Стрый.

Около 5:20 повторные взрывы прогремели во Львовской области. Как сообщил Козицкий, в регионе работают системы и средства ПВО.

После этого на Львовскую область летели еще несколько групп вражеских ракет. В области прозвучало еще несколько взрывов.

Около 5 утра в Киеве также прогремели взрывы. Мэр города Виталий Кличко и председатель КГВА Сергей Попко призвали находиться в укрытиях, ведь в городе работала противовоздушная оборона.

Неоднократно в течение ночи раздавались взрывы и в Хмельницкой области. Регион тоже враг терроризировал "Шахедами". Вероятно, по "мопедам" отработала ПВО.

Враг массированно атаковал Львовскую область

Как сообщил мэр Львова Андрей Садовый, по предварительной информации, на Львовскую область летело около 20 ракет и 7 дронов-камикадзе типа "Шахед". Так, Россия имела цель атаковать объекты критической инфраструктуры региона.

Садовый добавил, что во Львове прилетов не зафиксировано, однако известно об обстрелах в области.

Председатель Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что в результате ночной атаки в области вспыхнул пожар. Сейчас информация о пострадавших не поступала, а на месте работают пожарные, чтобы ликвидировать огонь.

Как сообщил Максим Козицкий, в зоне ответственности ОК "Запад" сбили все 7 "Шахедов", а также 8 крылатых ракет.

ПВО отработала по ракетам в Киеве и области

В Киевской городской военной администрации заявили, что на столицу летело около 10 ракет несколькими группами. Силы ПВО отбили атаку, сейчас последствия уточняются.

Известно, что обломки упали в Деснянском районе в лесном массиве – там возник пожар. Также обломки сбитых ракет нашли в Шевченковском районе в парковой зоне. О пострадавших в Киеве не сообщали.

В КГВА отметили, что также зафиксировано повреждение фасада многоэтажного жилого дома. Без возгорания.

В то же время начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко отметил, что падение обломков сбитых целей зафиксированы в 3 районах области. Так, в одном из населенных пунктов обломки упали на территорию автомойки, в результате чего была повреждена линия электропередач. Более 400 домовладений остались без электроэнергии.

В Днепропетровской области также есть повреждения

Начальник Днепропетровской ОГА Сергей Лысак рассказал, что из-за падения обломков в Кривом Роге повреждены теплосети и линия электропередач.

Из-за перепада напряжения в городе отключены несколько котельных. Без тепла остались 6 больниц, более полутора сотен учебных заведений. А еще 3 тысячи домов, где в целом проживают 76 тысяч человек,

– сказал он.

Также Лысак отметил, что целился противник по критической инфраструктуре и на Никопольщине. По его словам, обломки сбитого беспилотника повредили энергообъект.

Кроме того, председатель совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул отметил, что было сбито 7 ударных БПЛА типа "Шахед", направленных на Кривой Рог. По словам чиновника, для ликвидации последствий вражеской атаки в городе привлечены все необходимые службы.

Силы ПВО сбили большинство воздушных целей врага

В Воздушных силах отметили, что ночью 24 марта было зафиксировано пуски 29 крылатых ракет Х-101/Х-555. Перед этим оккупанты атаковали Украину 28 дронами-камикадзе типа "Шахед", которые запускали с двух направлений – Приморско-Ахтарска в Краснодарском крае и мыса Чауда во временно оккупированном Крыму.

Украинские защитники в течение нескольких часов отражали вражескую атаку. В результате боевой работы удалось уничтожить 43 воздушные цели из 57:

18 крылатых ракет Х-101/Х-555,

25 ударных БПЛА "Shahed-136/131".

В Воздушных силах добавили, что к отражению российской атаки привлекались зенитные ракетные подразделения и истребительная авиация Воздушных сил, мобильные огневые группы, средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины. Вражеские ракеты и "Шахеды" сбивали в пределах 8 областей – Днепропетровской, Херсонской, Николаевской, Одесской, Сумской, Киевской, Волынской и Львовской.