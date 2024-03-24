В результате в ряде областей нашего государства работала противовоздушная оборона, а также есть повреждения энергообъектов. Главное о российской массированной атаке Украины 24 марта – читайте в материале 24 Канала.

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Первые сигналы воздушной тревоги в Украине прозвучали 23 марта в 20:25. Тогда вражеские "Шахеды" двигались с Юга в сторону Херсонской и Николаевской области.

Далее вражеские дроны-камикадзе двигались курсом на северо-запад, а также состоялись пуски с Востока.

В течение нескольких часов воздушная тревога переместилась с Юга на Север и Запад. Уже в 00:41 24 марта взрывы прогремели в Кривом Роге. В 2:33 стало известно о работе противовоздушной обороны в Хмельницкой области.

Через полчаса повторные взрывы прогремели в Хмельницкой области. А уже в 3:32 воздушную тревогу объявили во Львовской области, предупреждая об угрозе ударных беспилотников.

Около 4 часов во Львовской и Хмельницкой области прогремели взрывы в результате атаки российско-иранскими "Шахедами".

О возможной подготовке россиян к нанесению ракетных ударов сообщили в 1:44. Тогда мониторинговые телеграм-каналы писали, что зафиксирована активность 14 вражеских бортов Ту-95МС.

Уже в 3:27 Воздушные силы зафиксировали пуски крылатых ракет с самолетов Ту-95МС. Первые ракеты зашли на территорию Украины в 4:14 и двигались курсом на Запад.

Во время ракетной атаки взрывы прозвучали в Киевской и Львовской областях. Отбой угрозы по всей территории Украины объявили в 6:07.

Около 4 утра взрывы услышали во Львовской области. По словам председателя Львовской ОВА Максима Козицкого, в регионе работали силы ПВО, поэтому он попросил не снимать видео с их работой.

Почти сразу после атаки дронами российские войска направили на Львовскую область крылатые ракеты. Они в основном заходили со стороны Тернопольской области и Волыни. Вектор движения ракет был на Львов и Стрый.

Около 5:20 повторные взрывы прогремели во Львовской области. Как сообщил Козицкий, в регионе работают системы и средства ПВО.

После этого на Львовскую область летели еще несколько групп вражеских ракет. В области прозвучало еще несколько взрывов.

Около 5 утра в Киеве также прогремели взрывы. Мэр города Виталий Кличко и председатель КГВА Сергей Попко призвали находиться в укрытиях, ведь в городе работала противовоздушная оборона.

Неоднократно в течение ночи раздавались взрывы и в Хмельницкой области. Регион тоже враг терроризировал "Шахедами". Вероятно, по "мопедам" отработала ПВО.

Как сообщил мэр Львова Андрей Садовый, по предварительной информации, на Львовскую область летело около 20 ракет и 7 дронов-камикадзе типа "Шахед". Так, Россия имела цель атаковать объекты критической инфраструктуры региона.

Садовый добавил, что во Львове прилетов не зафиксировано, однако известно об обстрелах в области.

Председатель Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что в результате ночной атаки в области вспыхнул пожар. Сейчас информация о пострадавших не поступала, а на месте работают пожарные, чтобы ликвидировать огонь.

Как сообщил Максим Козицкий, в зоне ответственности ОК "Запад" сбили все 7 "Шахедов", а также 8 крылатых ракет.

В Киевской городской военной администрации заявили, что на столицу летело около 10 ракет несколькими группами. Силы ПВО отбили атаку, сейчас последствия уточняются.

Известно, что обломки упали в Деснянском районе в лесном массиве – там возник пожар. Также обломки сбитых ракет нашли в Шевченковском районе в парковой зоне. О пострадавших в Киеве не сообщали.

В КГВА отметили, что также зафиксировано повреждение фасада многоэтажного жилого дома. Без возгорания.

В то же время начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко отметил, что падение обломков сбитых целей зафиксированы в 3 районах области. Так, в одном из населенных пунктов обломки упали на территорию автомойки, в результате чего была повреждена линия электропередач. Более 400 домовладений остались без электроэнергии.

Начальник Днепропетровской ОГА Сергей Лысак рассказал, что из-за падения обломков в Кривом Роге повреждены теплосети и линия электропередач.

Из-за перепада напряжения в городе отключены несколько котельных. Без тепла остались 6 больниц, более полутора сотен учебных заведений. А еще 3 тысячи домов, где в целом проживают 76 тысяч человек,
– сказал он.

Также Лысак отметил, что целился противник по критической инфраструктуре и на Никопольщине. По его словам, обломки сбитого беспилотника повредили энергообъект.

Кроме того, председатель совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул отметил, что было сбито 7 ударных БПЛА типа "Шахед", направленных на Кривой Рог. По словам чиновника, для ликвидации последствий вражеской атаки в городе привлечены все необходимые службы.

В Воздушных силах отметили, что ночью 24 марта было зафиксировано пуски 29 крылатых ракет Х-101/Х-555. Перед этим оккупанты атаковали Украину 28 дронами-камикадзе типа "Шахед", которые запускали с двух направлений – Приморско-Ахтарска в Краснодарском крае и мыса Чауда во временно оккупированном Крыму.

Украинские защитники в течение нескольких часов отражали вражескую атаку. В результате боевой работы удалось уничтожить 43 воздушные цели из 57:

  • 18 крылатых ракет Х-101/Х-555,
  • 25 ударных БПЛА "Shahed-136/131".

В Воздушных силах добавили, что к отражению российской атаки привлекались зенитные ракетные подразделения и истребительная авиация Воздушных сил, мобильные огневые группы, средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины. Вражеские ракеты и "Шахеды" сбивали в пределах 8 областей – Днепропетровской, Херсонской, Николаевской, Одесской, Сумской, Киевской, Волынской и Львовской.