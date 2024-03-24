Внаслідок цього у низці областей нашої держави працювала протиповітряна оборона, а також є пошкодження енергооб'єктів. Головне про російську масовану атаку України 24 березня – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Ворог запустив спочатку "Шахеди", а потім ракети

Перші сигнали повітряної тривоги в Україні пролунали 23 березня о 20:25. Тоді ворожі "Шахеди" рухалися з Півдня у бік Херсонської та Миколаївської області.

Далі ворожі дрони-камікадзе рухалися курсом на північний захід, а також відбулися пуски зі Сходу.

Впродовж кількох годин повітряна тривога перемістилася з Півдня на Північ і Захід. Уже о 00:41 24 березня вибухи пролунали у Кривому Розі. О 2:33 стало відомо про роботу протиповітряної оборони у Хмельницькій області.

Через пів години повторні вибухи пролунали у Хмельницькій області. А вже о 3:32 повітряну тривогу оголосили у Львівській області, попереджаючи про загрозу ударних безпілотників.

Близько 4 години у Львівській та Хмельницькій області пролунали вибухи внаслідок атаки російсько-іранськими "Шахедами".

Про можливу підготовку росіян до завдання ракетних ударів повідомили о 1:44. Тоді моніторингові телеграм-канали писали, що зафіксовано активність 14 ворожих бортів Ту-95МС.

Уже о 3:27 Повітряні сили зафіксували пуски крилатих ракет з літаків Ту-95МС. Перші ракети зайшли на територію України о 4:14 і рухалися курсом на Захід.

Під час ракетної атаки вибухи пролунали у Київській та Львівській областях. Відбій загрози по всій території України оголосили о 6:07.

У низці областей чули вибухи і працювала ППО

Близько 4 ранку вибухи почули у Львівській області. За словами голови Львівської ОВА Максима Козицького, в регіоні працювали сили ППО, тому він попросив не знімати відео з їхньою роботою.

Майже одразу після атаки дронами російські війська спрямували на Львівщину крилаті ракети. Вони здебільшого заходили з боку Тернопільщини та Волині. Вектор руху ракет був на Львів та Стрий.

Близько 5:20 повторні вибухи пролунали у Львівській області. Як повідомив Козицький, в регіоні працюють системи та засоби ППО.

Після цього на Львівщину летіли ще кілька груп ворожих ракет. У області пролунало ще кілька вибухів.

Близько 5 ранку у Києві також пролунали вибухи. Мер міста Віталій Кличко та голова КМВА Сергій Попко закликали перебувати в укриттях, адже у місті працювала протиповітряна оборона.

Неодноразово протягом ночі лунали вибухи і в Хмельницькій області. Регіон теж ворог тероризував "Шахедами". Ймовірно, по "мопедах" відпрацювала ППО.

Ворог масовано атакував Львівську область

Як повідомив мер Львова Андрій Садовий, за попередньою інформацією, на Львівщину летіло близько 20 ракет і 7 дронів-камікадзе типу "Шахед". Так, Росія мала ціль атакувати об'єкти критичної інфраструктури регіону.

Садовий додав, що у Львові прильотів не зафіксовано, однак відомо про обстріли в області.

Голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що унаслідок нічної атаки в області спалахнула пожежа. Наразі інформація про постраждалих не надходила, а на місці працюють пожежники, щоб ліквідувати вогонь.

Як повідомив Максим Козицький, в зоні відповідальності ОК "Захід" збили усі 7 "Шахедів", а також 8 крилатих ракет.

ППО відпрацювала по ракетах у Києві та області

У Київській міській військовій адміністрації заявили, що на столицю летіло близько 10 ракет кількома групами. Сили ППО відбили атаку, наразі наслідки уточнюються.

Відомо, що уламки впали у Деснянському районі в лісовому масиві – там виникла пожежа. Також уламки збитих ракет знайшли у Шевченківському районі в парковій зоні. Про постраждалих у Києві не повідомляли.

У КМВА зазначили, що також зафіксовано пошкодження фасаду багатоповерхового житлового будинку. Без загоряння.

Водночас начальник Київської ОВА Руслан Кравченко наголосив, що падіння уламків збитих цілей зафіксовані у 3 районах області. Так, в одному з населених пунктів уламки впали на територію автомийки, внаслідок чого була пошкоджена лінія електропередач. Понад 400 домоволодінь залишилися без електроенергії.

У Дніпропетровській області також є пошкодження

Начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак розповів, що через падіння уламків у Кривому Розі пошкоджені тепломережі й лінія електропередач.

Через перепад напруги у місті відключені декілька котелень. Без тепла залишились 6 лікарень, понад півтори сотні навчальних закладів. А ще 3 тисячі будинків, де загалом мешкають 76 тисяч людей,

– сказав він.

Також Лисак зазначив, що цілив противник по критичній інфраструктурі й на Нікопольщині. За його словами, уламки збитого безпілотника пошкодили енергообʼєкт.

Крім того, голова ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул зазначив, що було збито 7 ударних БпЛА типу "Шахед", спрямованих на Кривий Ріг. За словами посадовця, для ліквідації наслідків ворожої атаки в місті залучені всі необхідні служби.

Сили ППО збили більшість повітряних цілей ворога

У Повітряних силах зазначили, що вночі 24 березня було зафіксовано пуски 29 крилатих ракет Х-101/Х-555. Перед цим окупанти атакували Україну 28 дронами-камікадзе типу "Шахед", які запускали з двох напрямків – Приморсько-Ахтарська у Краснодарському краї та мису Чауда в тимчасово окупованому Криму.

Українські захисники протягом кількох годин відбивали ворожу атаку. Унаслідок бойової роботи вдалося знищити 43 повітряні цілі із 57:

18 крилатих ракет Х-101/Х-555,

25 ударних БпЛА "Shahed-136/131".

У Повітряних силах додали, що до відбиття російської атаки залучались зенітні ракетні підрозділи та винищувальна авіація Повітряних сил, мобільні вогневі групи, засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України. Ворожі ракети та "Шахеди" збивали у межах 8 областей – Дніпропетровської, Херсонської, Миколаївської, Одеської, Сумської, Київської, Волинської та Львівської.