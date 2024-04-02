Радник голови ОПУ Михайло Подоляк заявив 24 Каналу, що у межах міжнародного права та оборонної війни Україна має право знищувати усі об'єкти, які забезпечують дії агресора на її території. Він додав, що перенесення війни на територію Росії вкрай важливе. Зазначимо, що вибухи у Татарстані пролунали 2 квітня.

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Ключовий удар, як зазначив радник голови ОПУ, завдали по Нижньокамському нафтопереробному заводу.

"18 мільйонів тонн нафти на рік він виготовляє. Дуже багато вони вклали грошей за останні 5 – 6 років. Фундаментально завдаються удари якраз таки по нафтопереробці, адже це ключовий інструмент впливу на Росію", – наголосив Подоляк.

Тим часом в економічній зоні "Алабуга" у Татарстані працює кілька заводів, які виготовляють ударні БпЛА. Там працюють іранські інженери. Усе через те, що росіяни не є професіоналами у цьому. Тож їм доводиться користуватися допомогою Ірану.

Треба більше атак

Радник голови ОПУ додав, що ефективність та далекобійність українських дронів доведена. Тож питання у масштабі.

Треба трошки більше дронів, трошки більше атак. Це матиме суттєвий вплив на перебіг подій. Перенесення війни на територію Росії – це вкрай важливі дії. Те, що ми бачимо в Бєлгородській області, у Курській і те, що ми бачимо щодо нищення російських критичних об'єктів,

– сказав Михайло Подоляк.

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