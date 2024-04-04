Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, головний редактор Defense Express Олег Катков, зауваживши, що в Росії вже неодноразово траплялися вибухи на нафтопереробних заводах та інших військових об'єктах. І країна-агресорка продовжує пропускати ці удари.

Дивіться також Як російська компанія обходить санкції, а її брат-близнюк співпрацює з ВПС США і NASA

Як Україні вдається обійти російську ППО

Як наголосив Катков, у цьому випадку все ж не варто шукати відповіді у якихось "невідомих українських супертехнологіях". Хоча наші військові роблять фантастичну роботу. Насправді причина, чому вдається обходити російську ППО є значно простішою.

З початку повномасштабної війни окупанти звезли величезну кількість ППО саме на фронт. А цих засобів загалом не є так і багато, зважаючи на територію Росії.

У Росії всі засоби ППО зараз сконцентровані у фронтовій, прифронтовій та прикордонній зоні – там Бєлгород, Курськ. Коли були удари по "Москва-сіті" у 2023 році, то вони стягнули туди арктичні ЗРК. Вони мають характерне біле забарвлення. Це прямо свідчить, що не так багато цих засобів вони і мають,

– зазначив Катков.

Їм не вистачає систем, аби прикрити усі не те, що військові об'єкти, а усі найважливіші об'єкти по території Росії. Також, найімовірніше, Кремль не розраховував, що Україна зможе виробити дрони з дальністю ураження на понад 1000 кілометрів.

Тепер вони декларують, що скопіюють українські мобільні групи ППО. Поставлять кулемети на пікапи або зенітки на вантажівки і будуть пробувати щось перехопити. Але тут географія Росії грає проти неї. Величезний простір та величезна кількість об'єктів. Щоб прикрити їх мобільними групами, то потрібно ресурсів, можливо, на стотисячне угруповання,

– сказав Катков.

Вибухи в Росії: коротко