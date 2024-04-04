Це відбулось протягом останніх двох тижнів. У ISW пояснюють дії росіян та розповідають, про що вони можуть свідчити.

Дивіться також Не лише через "невідомі українські супертехнології": чому Росія масово пропускає дрони

Як змінились дії росіян на фронті

Аналітики американського Інституту вивчення війни заявили, що:

20 березня ЗСУ відбили велику російську атаку на Лиманському напрямку, що на схід від Тернів та на захід від Кремінної;

30 березня – наші військові відбили батальйонну механізовану атаку росіян біля Тоненького, що на захід від Авдіївки. Там Росія залучила 36 танків та 12 бойових машин піхоти, з яких 12 танків та 8 БМП – знищили ЗСУ.

Російські сили, ймовірно, активізують механізовані атаки до того, як земля навесні стане більш болотистою, що ускладнить ведення механізованої маневреної війни. Можливо, російські війська активізують механізовані атаки, щоб скористатися нестачею в українських військових матеріальних засобів до прибуття очікуваної західної допомоги у сфері безпеки,

– заявили в ISW.

Аналітики ISW пояснили, що окупанти збільшують інтенсивність механізованих атак одночасно з посиленням ракетних і безпілотних ударів по українських енергетичних об'єктах.

Фахівці американського Інституту вивчення війни переконані, що, ймовірно, російські війська посилюють удари, щоб тиснути на українське командування. Мета росіян – щоб системи протиповітряної оборони ЗСУ розгорнули якомога далі від фронту, щоб більш безпечно інтенсифікувати авіаційні операції на підтримку наземних операцій.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець розповів, що:

окупанти поступово переміщують матеріальні засоби та особовий склад на передові позиції невеликими кроками. Це ускладнює можливість ЗСУ контролювати накопичення російських військ;

це свідчить про те, що вороги готувалися до більш масштабних штурмових операцій.

Аналітики пригадали, що 3 квітня заступник держсекретаря США Курт Кемпбелл заявив, що, за американськими оцінками, Кремль майже повністю відновив військову структуру за останні кілька місяців. За його словами, Росія може мати достатньо живої сили та техніки для того, щоб інтенсифікувати наступальні операції на нових ділянках фронту.

Що відбувається на фронті: дані Генштабу ЗСУ