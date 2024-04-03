Напомним, что вчера, 3 апреля, Владимир Зеленский подписал закон, который уменьшает мобилизационный возраст с 27 до 25 лет. В то же время в Институте изучения войны отмечают, что такое решение поможет ВСУ, но чтобы должным образом вооружить всех мобилизованных военнослужащих нужна западная помощь.
Смотрите также "Существенный перелом": ISW оценил последствия и значение первых ударов Украины по Татарстану
Украине нужна помощь Запада
Военные аналитики отметили, что снижение мобилизационного возраста является одной из мер, которые Украина принимает для создания устойчивого механизма мобилизации войск.
Однако успешная реализация этой меры предусматривает обеспечение всех мобилизованных военнослужащих необходимым оружием. Длительные дебаты в США относительно военной помощи Украине и возможные задержки в предоставлении западной поддержки могут повлиять на скорость, с которой Украина сможет восстановить военные подразделения и сформировать новые.
Согласно оценкам ISW, материальная поддержка от Запада остается критически важным фактором для укрепления боевой готовности украинской армии и ее способности восстанавливать и развивать свои боевые мощности.
Военная поддержка Украины: последние новости
- Советник Белого дома Джон Кирби заявил, что из-за затягивания в Палате представителей принятия решения о предоставлении дальнейшей помощи Украине, администрация США продолжит активно искать пути предоставления украинцам срочной поддержки, как это было сделано и в прошлом месяце. Он подчеркнул, что уже были приняты необходимые меры.
- Правительство Греции готовится отправить значительное количество боеприпасов в Украину через Чехию. Эти боеприпасы, которые находятся на складах греческой армии и классифицируются как "нерабочие, но пригодные к использованию", планируется продать Чехии за 150 миллионов евро. Затем они должны быть переданы в Украину.
- Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что Украина получит сотни единиц бронетехники и зенитные ракеты Aster для усиления ПВО. Лекорню отметил, что бронетехника, которая уже не новая, но до сих пор функциональная, поможет удерживать оборону на большой линии фронта.