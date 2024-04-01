Как отметили СМИ, Греция готовится отправить большое количество боеприпасов в Украину через Чехию. По данным журналистов, в стране опустошают склады боеприпасов, чтобы их получило наше войско для противостояния российской агрессии.
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Боеприпасы отправят со складов
В издании пишут, что правительство Греции готовится отправить в Украину большое количество боеприпасов. Это должны сделать через Чехию. Сейчас правительство ожидает одобрения этого соответствующим парламентским комитетом.
Боеприпасы, которые Афины должны передать Киеву, хранятся на складах греческой армии и классифицируются Вооруженными силами Греции как "нерабочие и пригодные к использованию. Их планируют продать Чехии за 150 миллионов евро.
Военные чиновники, которые пообщались с журналистами, заметили, что среди боеприпасов, которые планируют продать, есть те, что все еще используют на учениях.
Украина получит снаряды раньше
- Президент Чехии Петр Павел взял инициативу в свои руки и нашел для Украины миллион артиллерийских снарядов. К чешской инициативе по закупке боеприпасов присоединились 15 стран. Средства уже нашли, а переговоры с предприятиями-поставщиками завершили.
- Во время Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоялась в конце февраля, Петр Павел отметил, что нашел для Украины 800 тысяч снарядов. Речь идет о 500 тысячах 155-миллиметровых и 300 тысячах 122-миллиметровых.
- Вскоре чиновники из Чехии нашли еще 200 тысяч снарядов. А буквально недавно глава МИД Чехии Ян Липавский сообщил, что потенциальный объем снарядов, которые наше государство получит в рамках соответствующей инициативы, может составлять вообще 1,5 миллиона.
- СМИ также написали, что первые партии боеприпасов наши военные получат раньше. В Праге рассчитывали на июнь, но их могут привезти уже в апреле.
- В то же время в издании отмечают, что пока точно неизвестно, какие именно предприятия поставят нам боеприпасы. Ходят слухи, что говорится о производствах Южной Кореи, Турции и Южной Африки.