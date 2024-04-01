Как отметили СМИ, Греция готовится отправить большое количество боеприпасов в Украину через Чехию. По данным журналистов, в стране опустошают склады боеприпасов, чтобы их получило наше войско для противостояния российской агрессии.

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Боеприпасы отправят со складов

В издании пишут, что правительство Греции готовится отправить в Украину большое количество боеприпасов. Это должны сделать через Чехию. Сейчас правительство ожидает одобрения этого соответствующим парламентским комитетом.

Боеприпасы, которые Афины должны передать Киеву, хранятся на складах греческой армии и классифицируются Вооруженными силами Греции как "нерабочие и пригодные к использованию. Их планируют продать Чехии за 150 миллионов евро.

Военные чиновники, которые пообщались с журналистами, заметили, что среди боеприпасов, которые планируют продать, есть те, что все еще используют на учениях.

Украина получит снаряды раньше