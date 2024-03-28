К чешской инициативе присоединилось 15 стран. Известно, что средства для закупки снарядов нашли, а переговоры с предпринимателями – поставщиками завершены.

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Когда поступят первые партии

Напомним, что во время Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоялась в конце февраля, президент Чехии Петр Павел заявил, что нашел для Украины 800 тысяч снарядов – 500 тысяч 155-ти миллиметрового калибра и еще 300 тысяч 122-ти миллиметрового калибра.

Впрочем, позже чешские чиновники нашли еще 200 тысяч снарядов. А недавно глава МИД Чехии Ян Липавский заявил, что потенциальный объем боеприпасов, который Украина получит в рамках инициативы, может составлять около 1,5 миллиона.

Также, по данным СМИ, первые партии боеприпасов поступят к украинским военным раньше, чем обещали в Праге. Речь идет об апреле вместо июня.

Corriere della Sera отмечает, что пока точно неизвестно, какие предприятия поставят боеприпасы. Впрочем, ходят слухи, что речь идет о производстве Южной Кореи, Турции и Южной Африки.

Справка: Президент Зеленский в январе говорил, что из обещанного миллиона снарядов ЕС передал Украине только 300 тысяч. Теперь глава государства указывает на критическую ситуацию с вооружением на фронте. Без помощи Запада ВСУ не смогут выдержать новое наступление России, которое может начаться уже в конце этой весны.

Берлин объявил срочную поставку Украине

Бундесвер, ведомство Вооруженных сил Германии готовит срочную передачу Киеву 10 тысяч снарядов в ближайшие дни.

Во второй половине года ведомство планирует предоставить еще 180 тысяч боеприпасов. Впоследствии Украина получит еще 100 тысяч. Они поступят от партнерской страны, имя которой пока держится в тайне.