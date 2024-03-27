В ответ на вызовы на фронте Бундесвер, ведомство вооруженных сил ФРГ, готовится передать Украине партию артиллерийских снарядов. Об этом заявил генерал Кристиан Фройдинг, подчеркнув, что помощь предоставят в рамках трехэтапного плана.

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Берлин готовит боеприпасы для Украины

По словам генерала, первый этап предусматривает предоставление 10 тысяч снарядов, второй – 180 тысяч во второй половине года. Третий этап будет включать дополнительные 100 тысяч снарядов, которые поступят от партнерской страны, имя которой пока держится в тайне.

Наша цель – обеспечить Украину необходимыми ресурсами для эффективной обороны. Артиллерийские снаряды, боеприпасы, ракеты для ПВО и бронетехника – вот в чем нуждается Украина сейчас,

– отметил Фройдинг.

Не менее важна подготовка военных ВСУ, которая происходит на территории Германии. В прошлом году обучение прошли 10 тысяч украинских военнослужащих, а в первые месяцы 2024 года – от трех до четырех тысяч. Немецкие инструкторы отмечают высокий уровень готовности бойцов и быстрое освоение техники украинскими военными.

Обучение охватывает широкий спектр военных специальностей, от санитаров до снайперов, и предусматривает не только тактическую подготовку, но и техническое обслуживание и ремонт оборудования. Особое внимание уделяется управлению войсками на разных уровнях – от роты до бригады.

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По словам Фройдинга, украинские военные показали себя "хорошими учениками". Это особенно стало заметно, когда они прибыли в Германию для освоения самоходных гаубиц PzH 2000. Инструкторы ожидали, что обучение продлится несколько месяцев, однако украинские военные освоили технику значительно быстрее.

Мир стоит с Украиной