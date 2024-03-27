На брифинге в Варшаве Дмитрий Кулеба заявил, что по плану истребители F-16 должны появиться в небе Украины уже летом 2024 года. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на запись эфира общения главы МИД Украины с международной прессой.

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F-16 скоро будут в украинском небе

"Изначально планировали, что F-16 появятся в воздухе Украины в середине этого лета. Сейчас все идет по плану. Но, конечно, это очень сложный и запутанный вопрос, поэтому никогда не знаешь, как все может измениться", – констатировал Кулеба.

Глава МИД Украины выразил благодарность международным партнерам за помощь в обучении украинских пилотов и инженеров. Он отметил, что переход на истребители западного образца требует значительных усилий и изменений во многих аспектах, в частности образовании и логистике.

Конечно, нужно еще больше тренировок, не только для пилотов, но и для инженеров и технического персонала, потому что переход от самолетов советского типа к самолетам западного типа требует серьезных изменений во всем, в образовании, логистике, философии воздушного боя и многих других элементах.

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