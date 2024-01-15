Об этом 24 Каналу рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, отметив, что Украина продолжает работать над тем, чтобы получить истребители F-16.
Смотрите также Быстрая смерть для вражеских самолетов: известно о ракете AMRAAM, которую Украина получит до F-16
Украина обязательно получит F-16
Как отметил Данилов, весь процесс передачи F-16 продолжается. В нем принимают участие не только Соединенные Штаты, но и несколько других стран НАТО. Подготовка идет по графику.
Подготовка продолжается по графику и по тому плану, который сегодня есть в нашей стороны. Никаких форс-мажоров там нет. Но это сложный процесс,
– сказал Данилов.
Следует понимать, что невозможно просто передать самолеты – и все. Украина работает над соответствующей инфраструктурой, над подготовкой лётного и технического состава. Истребители F-16 – непростая техника, которая требует надлежащего и качественного обслуживания. Но стоит быть уверенными – эти самолеты Украина обязательно получит.
Еще раз подчеркиваю – истребители F-16 обязательно будут в нашем небе. Мы сделаем все возможное-невозможное, чтобы они как можно быстрее появились в нашем небе,
– подчеркнул Данилов.
F-16 для Украины: коротко
- Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал об обучении пилотов на F-16. Оно происходит в разных странах. Самая первая группа сейчас учится в Дании. Они быстрее всего закончат все процессы. Другая группа пилотов, которая учится в Британии – это выпускники 2023 года. Есть еще одна группа, которая работает в Соединенных Штатах.
- Подполковник ВВС США и пилот F-16 Дэн Хэмптон прокомментировал передачу Украине этих самолетов. Он также предположил, сколько истребителей F-16 нужно Украине.
- В Минобороны заявили, что уже готовят инфраструктуру для F-16 Параллельно украинские летчики и инженеры проходят обучение на Западе.