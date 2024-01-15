Об этом 24 Каналу рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, отметив, что Украина продолжает работать над тем, чтобы получить истребители F-16.

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Украина обязательно получит F-16

Как отметил Данилов, весь процесс передачи F-16 продолжается. В нем принимают участие не только Соединенные Штаты, но и несколько других стран НАТО. Подготовка идет по графику.

Подготовка продолжается по графику и по тому плану, который сегодня есть в нашей стороны. Никаких форс-мажоров там нет. Но это сложный процесс,

– сказал Данилов.

Следует понимать, что невозможно просто передать самолеты – и все. Украина работает над соответствующей инфраструктурой, над подготовкой лётного и технического состава. Истребители F-16 – непростая техника, которая требует надлежащего и качественного обслуживания. Но стоит быть уверенными – эти самолеты Украина обязательно получит.

Еще раз подчеркиваю – истребители F-16 обязательно будут в нашем небе. Мы сделаем все возможное-невозможное, чтобы они как можно быстрее появились в нашем небе,

– подчеркнул Данилов.

F-16 для Украины: коротко