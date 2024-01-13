Подполковник ВВС США, пилот F-16, Дэн Хэмптон сказал, сколько истребителей F-16 нужно иметь нашему государству. По его словам, любое количество пригодится для защиты украинского неба.

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В идеале нужно две эскадрильи

Дэн Гемптом сказал, что если бы он мог попасть в Украину с хотя бы 6 самолетами F-16, то он бы это сделал.

В идеале нужно иметь две полные эскадрильи, то есть 36 – 40 самолетов,

– сказал военный.

По его словам, такое количество нужно, ведь ни один реактивный самолет не может работать все время.

Украина уже готовит аэродромы для истребителей F-16