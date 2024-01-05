Такое положение дел совсем не удовлетворяет россиян, которые из-за этого даже начали выступать против войны с Украиной. 24 Канал получил в свое распоряжение некоторые фото- и видеоматериалы по 345 полку России.

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Фото и видео бойцов 345 полка

С 2023 года 345 десантно-штурмовой полк России находится на левобережье Херсонской области. Туда его направили с целью ликвидации украинского плацдарма в районе Крынков.

Среди россиян здесь как раз таки преобладают десантные войска, которые в России считаются "элитой". Впрочем, отобранный в них контингент трудно на самом деле назвать элитой.

Бойцы российского 345 полка: смотрите фото

В целом у российских военных заметно неплохое снаряжение – новые кевларовые шлемы, внешне неплохие плитоноски, а у отдельных бойцов даже новые автоматы АК-12 с коллиматорными прицелами.

В этом всем уместно бы выглядела любая армия приличной страны. Но российские военные выглядят так, как будто уже "увидели жизнь". Это можно было бы списать на усталость после изнурительных боев, но, как нам известно, подразделение находится вблизи с линией фронта максимум несколько месяцев. Наколки на руках как будто намекают на "не такие отдаленные" края их происхождения.

Бойцы 345 полка России: смотрите видео

Россияне жалуются на долю 345 полка

Положение дел в 345 полку не оставило равнодушными и самих россиян. Один из них решил пожаловаться оппозиционному порталу Gulagu.net, прислав фото бойцов полка.

Он описывает полк как "подразделение со столетней историей, где проходили службу лучшие, а дисциплина и честь всегда были превыше всего".

Что мы получили на конец 2023 года? В составе "элитного" подразделения – преимущественно зэки, которые раздевают и насилуют тех, кто в чем-то провинился, снимая на телефон, как одни штрафники насилуют других,

– пожаловался россиянин.

Он предложил россиянам посмотреть, как выглядит сейчас "исторический" 345 десантно-штурмовой полк, чтобы "в истории остались эти кадры". Мол, чтобы у россиян была возможность анализировать ошибки и действия российских властей, "когда люди проснутся".

История 345 российского полка

Свое начало в истории российского полка берет еще со времен Второй мировой войны. Под ее завершение, 30 декабря 1944 года, полк сформировали в Могилеве, что на территории нынешней Беларуси. Впоследствии его передислоцировали в Кострому на реке Волга, а еще позже – на территорию нынешнего Узбекистана.

В 1979 году полк вошел в 40 армию, в составе которой участвовал в войне против Афганистана. В частности, бойцы полка участвовали в операции "Шторм-333", в результате которой советские войска успешно штурмовали дворец генсека ЦК Афганистана Хафизуллу Амина, убили его и сменили власть в Кабуле.

К слову, россияне всячески пытались раскручивать тему "героизма" бойцов 345 полка в Афганистане. Украинцы еще могут помнить фильм "9 рота", который рассказывает именно об участии этого полка в боях под городом Хост. В 1989 году после поражения СССР в Афганистане 345 полк вывели из этой страны.

Подразделение передислоцировали в северную Абхазию, а уже с 1994 года полк участвовал в агрессии против суверенной Грузии. В 1998 году минобороны России решило расформировать полк. Восстановили его только через четверть века – в 2023 году для сдерживания украинских сил на оккупированной части левобережья Херсонской области.

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