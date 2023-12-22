Несколько окупантов из 28 отдельного мотострелкового полка на линии боевого столкновения "потеряли" свои телефоны. У них были фото едва ли не всей российской роты. Источники 24 Канала в Силах обороны Украины поделились этими фото с нами.

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28 ОМСП России

Раньше мы уже подробно рассказывали об этом подразделении. Полк вошел в новообразованную 18 армию, за счет которых Кремль планировал расширить свое присутствие в Украине.

Что привычно для новых подразделений, которые формируются исключительно из мобилизованных граждан, а не дисциплинированных войск, у 28 мотострелкового полка сразу же возник целый ряд проблем. Среди них:

дезертиртсво, в том числе еще до отправки подразделения на фронт;

в том числе еще до отправки подразделения на фронт; многочисленные потери, в частности, среди высшего офицерского состава;

в частности, среди высшего офицерского состава; вероятные факты коррупции , когда люди со званиями рядового занимают должности выше, чем представители старшего офицерского состава;

, когда люди со званиями рядового занимают должности выше, чем представители старшего офицерского состава; стрельба между двумя военными, один из которых был нетрезвым.

Но несмотря на все проблемы, полк и в дальнейшем продолжает находиться на оккупированных территориях Украины. А часть его бойцов даже претендовали на удостоверение. Именно для этого они устроили себе фотосессию чуть ли не всей ротой. Откуда же им было знать, что впоследствии фото с их телефонов попадут к украинским журналистам?



Россиянин мечтал об удостоверении ветерана / Фото 24 Канала

Фото военных 28 ОМСП России

Речь о 8 мотострелковой роте третьего мотострелкового батальона 28 отдельного мотострелкового полка России. Именно эта рота упоминается в скриншотах документов, которые также были в телефонах россиян.



Скриншот с телефона россиянина / Фото 24 Канала

Очень интересно, но конкретно об этой роте у нас тоже есть некоторая информация. Как нам удалось выяснить во время работы над предыдущим материалом, третий батальон 28 ОМСП в целом является довольно недоукомплектованным.

Данные о численности личного состава 3 мотострелкового батальона свидетельствуют о том, что вместо 94 человек на одну роту, как рассчитано по штату, на самом деле готовыми к выполнению боевых действий осенью были только от 38 до 45 человек.

Так, на 3 роты, которые входят в состав батальона, в общем зафиксировано 21 ликвидированного оккупанта, 78 раненых и 8 дезертиров. Еще 53 россиян обозначены как "другое". Вероятно, речь о пропавших без вести.

Всего из трех рот, численность которых должна была бы составлять 282 военных, на позициях и в бронегруппе командование российского 28 мотострелкового полка насчитало 122 человека. А это лишь 43% от всего личного состава.



Нехватка личного состава в 3 батальоне 28 ОМСП / Фото 24 Канала

Как видим, осенью именно у 8 роты были наибольшие потери. Тогда в составе подразделения насчитали лишь 38 человек, хотя по штату их должно было бы быть 94. И фото практически всех этих людей оказались в нашем распоряжении.

Россияне из 8 роты 28 ОМСП: смотрите фото

Какая судьба российских оккупантов

Мы бы очень хотели рассказать вам, что 8 рота третьего батальона 28 ОМСП полностью ликвидирована. Впрочем, к сожалению, пока это не так – уничтожена лишь часть оккупантов. Но как показывает практика, остальные тоже скоро к ним присоединятся.

Вот так выглядит "элита" российского войска. Фотографируются на ветеранские документы. Но, скорее всего, это одни из последних их фото, которые при лучшем сценарии, можно будет использовать для сообщения в "Вконтакте" о пропавших без вести,

– рассказали нам наши источники в Силах обороны.

Тем временем украинские военные продолжают уничтожать вражеские войска, освобождая наши территории. В частности, и на левобережье Херсонской области. Поэтому российские оккупанты ни в одной части оккупированной территории не будут иметь покоя.

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