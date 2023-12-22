Декілька окупантів з 28 окремого мотострілецького полку на лінії бойового зіткнення "загубили" свої телефони. У них були фото ледь не всієї російської роти. Джерела 24 Каналу в Силах оборони України поділилися цими фото з нами.
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28 ОМСП Росії
Раніше ми вже докладно розповідали про цей підрозділ. Полк увійшов до новоствореної 18 армії, за рахунок яких Кремль планував розширити свою присутність в Україні.
Що звично для нових підрозділів, які формуються виключно з мобілізованих громадян, а не дисциплінованих військ, у 28 мотострілецького полку одразу ж виникла ціла низка проблем. Серед них:
- дезертиртсво, у тому числі ще до виправлення підрозділу на фронт;
- численні втрати, зокрема, серед вищого офіцерського складу;
- імовірні факти корупції, коли люди зі званнями рядового обіймають посади вищі, ніж представники старшого офіцерського складу;
- стрілянина між двома військовими, один з яких був нетверезим.
Та попри всі проблеми, полк і надалі продовжує перебувати на окупованих територіях України. А частина його бійців навіть претендували на посвідчення. Саме для цього вони влаштували собі фотосесію ледь не всією ротою. Звідки ж їм було знати, що згодом фото з їхніх телефонів потраплять до українських журналістів?
Росіянин мріяв про посвідчення ветерана / Фото 24 Каналу
Фото військових 28 ОМСП Росії
Мова про 8 мотострілецьку роту третього мотострілецького батальйону 28 окремого мотострілецького полку Росії. Саме ця рота згадується в скриншотах документів, які також були в телефонах росіян.
Скриншот з телефона росіянина / Фото 24 Каналу
Дуже цікаво, але конкретно про цю роту ми теж маємо деяку інформацію. Як нам вдалося з'ясувати під час роботи над попереднім матеріалом, третій батальйон 28 ОМСП загалом є доволі недоукомплектованим.
- Дані про чисельність особового складу 3 мотострілецького батальйону свідчать про те, що замість 94 осіб на одну роту, як розраховано по штату, насправді готовими до виконання бойових дій восени були лише від 38 до 45 людей.
- Так, на 3 роти, які входять до складу батальйону, загалом зафіксовано 21 ліквідованого окупанта, 78 поранених і 8 дезертирів. Ще 53 росіян позначені як "інше". Імовірно, мова про зниклих безвісти.
- Загалом із трьох рот, чисельність яких повинна була б становити 282 військових, на позиціях та в бронегрупі командування російського 28 мотострілецького полку нарахували 122 особи. А це лише 43% від всього особового складу.
Брак особового складу в 3 батальйоні 28 ОМСП / Фото 24 Каналу
Як бачимо, восени саме у 8 роти були найбільші втрати. Тоді в складі підрозділу нарахували лише 38 людей, хоча по штату їх мало б бути 94. І фото практично всіх цих людей опинилися в нашому розпорядженні.
Росіяни з 8 роти 28 ОМСП: дивіться фото
Якою є доля російських окупантів
Ми б дуже хотіли розповісти вам, що 8 роту третього батальйону 28 ОМСП повністю ліквідовано. Втім, на жаль, поки це не так – знищено лише частину окупантів. Та як показує практика, решта теж скоро до них приєднаються.
Ось такий вигляд має "еліта" російського війська. Фотографуються на ветеранські документи. Та, найімовірніше, це одні з останніх їхніх фото, які за найкращого сценарію, можна буде використати для допису у "Вконтакте" про зниклих безвісти,
– розповіли нам наші джерела в Силах оборони.
Тим часом українські військові продовжують знищувати ворожі війська, звільняючи наші території. Зокрема, і на лівобережжі Херсонської області. Тож російські окупанти в жодній частині окупованої території не матимуть спокою.