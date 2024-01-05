Такий стан справ зовсім не задовольняє росіян, які через це навіть почали виступати проти війни з Україною. 24 Канал отримав у своє розпорядження деякі фото- та відеоматеріали щодо 345 полку Росії.

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Фото й відео бійців 345 полку

З 2023 року 345 десантно-штурмовий полк Росії перебуває на лівобережжі Херсонської області. Туди його направили з метою ліквідації українського плацдарму в районі Кринків.

Серед росіян тут якраз таки переважають десантні війська, які в Росії вважаються "елітою". Втім, відібраний у них контингент важко насправді назвати елітою.

Бійці російського 345 полку: дивіться фото

Загалом у російських військових помітно непогане спорядження – нові кевларові шоломи, зовнішньо непогані плитоноски, а в окремих бійців навіть нові автомати АК-12 з коліматорними прицілами.

У цьому всьому доречно б виглядала будь-яка армія пристойної країни. Натомість російські військові мають такий вигляд, наче вже "побачили життя". Це можна було б списати на втому після виснажливих боїв, але, як нам відомо, підрозділ перебуває поблизу з лінією фронту щонайбільше декілька місяців. Наколки на руках наче натякають на "не такі віддалені" краї їхнього походження.

Бійці 345 полку Росії: дивіться відео

Росіяни скаржаться на долю 345 полку

Стан справ у 345 полку не залишив байдужими й самих росіян. Один з них вирішив поскаржитися опозиційному порталу Gulagu.net, надіславши фото бійців полку.

Він описує полк як "підрозділ зі столітньою історією, де проходили службу найкращі, а дисципліна й честь завжди були понад усе".

Що ми здобули на кінець 2023 року? У складі "елітного" підрозділу – переважно зеки, які роздягають і ґвалтують тих, хто в чомусь завинив, знімаючи на телефон, як одні штрафники ґвалтують інших,

– поскаржився росіянин.

Він запропонував росіянам поглянути, який вигляд зараз має "історичний" 345 десантно-штурмовий полк, щоб "в історії залишилися ці кадри". Мовляв, аби в росіян була можливість аналізувати помилки й дії російської влади, "коли люди прокинуться".

Історія 345 російського полку

Свій початок історія російського полку бере ще з часів Другої світової війни. Під саме її завершення, 30 грудня 1944 року, полк сформували в Могильові, що на території нинішньої Білорусі. Згодом його передислокували в Кострому, що на річці Волга, а ще пізніше – на територію нинішнього Узбекистану.

У 1979 році полк увійшов до 40 армії, у складі якої брав участь у війні проти Афганістану. Зокрема, бійці полку брали участь в операції "Шторм-333", внаслідок якої радянські війська успішно штурмували палац генсека ЦК Афганістану Хафізуллу Аміна, вбили його й змінили владу в Кабулі.

До слова, росіяни всіляко намагалися розкручувати тему "героїзму" бійців 345 полку в Афганістані. Українці ще можуть пам'ятати фільм "9 рота", який розповідає саме про участь цього полку в боях під містом Хост. У 1989 році після поразки СРСР в Афганістані 345 полк вивели з цієї країни.

Підрозділ передислокували в північну Абхазію, а вже з 1994 року полк брав участь в агресії проти суверенної Грузії. У 1998 році міноборони Росії вирішило розформувати полк. Відновили його лише через чверть століття – у 2023 році для стримування українських сил на окупованій частині лівобережжя Херсонської області.

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