Ракеты AIM-120 AMRAAM не новые для Украины, поскольку в прошлом году Великобритания обещала поставить их Украине к зенитно-ракетным комплексам NASAMS. 24 Канал рассказывает, что известно о ракетах AIM-120 AMRAAM.

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Основные сведения о ракете AMRAAM

AIM-120 AMRAAM – это американская всепогодная управляемая ракета класса "воздух – воздух" средней дальности. Ракеты этого класса предназначены для поражения воздушных целей вне прямой видимости цели.

Ракета была разработана американской оборонной компанией Raytheon Technologies. Она поступила на вооружение США в 1991 году.

В настоящее время компанией производится последняя серийная версия ракеты AIM-120D с максимальной дальностью поражения цели (при идеальных условиях) около 180 километров.

Ракета AIM-120 AMRAAM / Фото Military.com

В июне компания Raytheon получила контракт стоимостью более миллиарда долларов на изготовление ракет AIM-120 AMRAAM. Согласно контракту, производство вооружения должно быть завершено до 31 января 2027 года.

Помимо США, заказчиками в рамках этого контракта являются Бахрейн, Бельгия, Болгария, Канада, Финляндия, Венгрия, Италия, Япония, Нидерланды, Норвегия, Катар, Саудовская Аравия, Сингапур, Южная Корея, Испания, Швейцария, Украина и Великобритания, на которых приходится примерно 39% стоимости контракта.

Почему США передают Украине ракеты AMRAAM

Решение поставить Украине ракеты AMRAAM связано с процессом передачи нашей стране истребителей F-16. Один F-16 может нести до шести ракет AIM-120 AMRAAM.

Американские самолеты являются отличной платформой для разнообразного оружия, включая AMRAAM. F-16 позволяют использовать ракеты AMRAAM с высокой эффективностью.

Ракета может быть использована для сбития вражеских летательных аппаратов, таких как истребители, бомбардировщики, разведывательные самолеты и многое другое.

Для Украины крайне важно потеснить российские истребители и бомбардировщики, такие как Су-30, Су-34, Су-35 и Ту-22, которые на данный момент атакуют прифронтовые районы, не нарываясь на украинскую ПВО.

Часто россияне используют для атак управляемые авиабомбы. Обычные средства ПВО не могут эффективно противостоять этой угрозе.

Дальность AIM-120 AMRAAM и основные характеристики

Ракеты AMRAAM различных модификаций обладают способностью наносить удары на расстоянии от 55 до 180 километров.

Многие преимущества ракеты AMRAAM связаны с ее системой наведения. Она использует активное радиолокационное самонаведение для поиска целей.

Как только ракета приближается к цели, активный радар направляет ее на перехват. Это позволяет пилоту нацелиться и выпустить несколько ракет одновременно по нескольким целям. Затем пилот может выполнять маневры уклонения, пока ракеты наводятся на цель.