Об этом сообщил британский министр обороны Бен Уоллес. Передача ракет состоится уже в ближайшие недели.

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По словам Уоллеса, последние удары России по гражданским районам Украины требуют дальнейшей поддержки тех, кто стремится защитить свою нацию.

Поэтому сегодня я дал разрешение на поставку в Украину зенитных ракет AMRAAM,

– заявил он.

Уоллес отметил, что ракеты класса воздух-воздух средней дальности AMRAAM будут предоставлены в ближайшие недели. Они могут использоваться зенитно-ракетными комплексами NASAMS.

Кстати, также Великобритания предоставит Украине беспилотники и 18 гаубиц.

Что известно о NASAMS

1 июля США официально объявили о новом пакете военной помощи Украине. Там были две батареи к зенитно-ракетной системе NASAMS.

NASAMS – это зенитно-ракетные комплексы средней дальности (около 160 километров).

Основное назначение NASAMS – уничтожение воздушных объектов врага при любых метеорологических условиях.

Батарея зенитно-ракетного комплекса NASAMS второго поколения состоит из 12 пусковых установок. Так, каждая несет шесть ракет AIM-120 AMRAAM.

NASAMS также содержит шесть мобильных пусковых установок ракет малой дальности IRIS-T SLS, установленных на гусеничных машинах.

Как NASAMS помогут уничтожать врага

Ранее руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко рассказал 24 каналу, что NASAMS – это мощные установки. Так, одна такая батарея должна включать командный центр, MLRS, а не только установку.

По его словам, NASAMS интересны тем, что они дают возможность устанавливать пусковые радары и командные центры в разных точках.

Мусиенко отметил, что NASAMS – это один из лучших в мире комплексов средней дальности.

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