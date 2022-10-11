Об этом 24 каналу рассказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат. По его словам, несмотря на успешные поражения враждебных воздушных целей , украинскому ПВО не хватает мощностей.

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Как работают украинские силы ПВО

Ведь покрыть огромную территорию Украины наличными средствами противовоздушной обороны не так просто.

Поэтому работает и авиация, и мобильные огневые группы по ПЗРК не только Воздушных Сил, но и ВСУ и всех сил обороны, включая Национальную гвардию,

– рассказал Игнат.

Он добавил, что украинские защитники сплачиваются, чтобы противодействовать ракетным обстрелам всеми имеющимися средствами.

Украина может получить немецкую систему IRIS-T

В ближайшее время у Украины есть перспектива усилить свое ПВО. В частности, Германия передает Украине системы противовоздушной обороны IRIS-T .

Это очень крутое оружие. Украина первой получит IRIS-T нового поколения с мощным радаром и ракетами. Одна установка имеет сразу 8 заряженных ракет,

– рассказал спикер Воздушных сил.

Он добавил, что, к сожалению, речь идет только о передаче одной батареи, в которую входят 3 установки .

"Эту систему недавно выработали, она одна. Больше нигде их нет", – заметил Игнат.

Преимущества ЗРК NASAMS

Также Украина может получить зенитно-ракетные комплексы NASAMS . Как рассказал Игнат, это мощный норвежский комплекс, имеющий на вооружении 12 стран мира.

Пока норвежский производитель говорит о 2 батареях, которыми сможет нас обеспечить. К нему идут американские ракеты AIM-120 AMRAAM, которые нам могут передать США, – сказал спикер Воздушных сил.

Перспективы обновления украинского ПВО

По его словам, системы IRIS-T и NASAMS дополнят существующую систему ПВО Украины . А в перспективе благодаря военной помощи от партнеров можно будет заменить старые советские образцы новым вооружением.

Еще большая перспектива – это Patriot последнего поколения, которое все хотят иметь. Такие установки позволяют на большом расстоянии качественно уничтожать врага.

– отметил Игнат.

Сколько западных систем нужно Украине

Даже когда Украина получит западные системы противовоздушной обороны, их количество не позволит на 100% покрыть всю территорию нашей страны. Украине нужно гораздо больше таких систем, чем их обещают сейчас.

IRIS-T и NASAMS – это зенитно-ракетные системы, пусковые установки которых могут наносить удары на расстоянии до 40 километров. Это комплексы средней дальности. Будь Patriot, то он бы покрыл расстояние до 150 и более километров,

– сказал спикер Воздушных сил.

Западные системы ПВО работают в едином информационном поле

Он добавил, что IRIS-T, NASAMS и Patriot способны работать в едином информационном поле.

То есть, если команда установки NASAMS видит на радаре до 5 – 10 или еще больше воздушных целей, то эта информация мгновенно передается на другие средства зенитно-ракетных систем. Они все будут видеть единую информационную картину и будут эффективно уничтожать эти цели,

– объяснил Игнат.

Спикер Воздушных сил отметил, что даже российские новейшие системы С-400 не имеют такой функции.

"Когда мы будем иметь такие западные установки, это наше ПВО будет на голову выше российского ", - сказал он.

Как Украине помогают американские ракеты HARM

Сейчас Украина использует американские ракеты HARM , помогающие поражать российские радиолокационные станции. У врага тоже есть аналоги такого оружия.

У России есть Х-31П, Х-58 – советские противолокационные ракеты, которые могут поражать наши РЛС. Однако у нас есть определенные средства противодействия этим ракетам,

– отметил Игнат.

Спикер Воздушных сил добавил, что ракеты HARM, которыми украинские истребители наносят удары фактически каждый день, существенно "проредили" ряды российского ПВО .

Как украинские силы ПВО предотвращают вражеские удары: коротко

Украинские силы противовоздушной обороны эффективно уничтожают российские ракеты и авиацию, которыми атакуют Украину. Утром 11 октября наши военные сбили 18 крылатых ракет россиян .

10 октября Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине. Россияне выпустили по украинским городам 84 ракеты. 43 из них обезвредила противовоздушная оборона .

Россия атакует украинские города иранскими дронами-камикадзе. Украинское ПВО успешно сбивает их над морем возле Одессы.

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