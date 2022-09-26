К норвежскому зенитно-ракетному комплексу снова приковано внимание – на этот раз после интервью Владимира Зеленского для американского телеканала CBS News. 24 канал собрал все, что известно о NASAMS.

Обратите внимание "Закроет небо" или нет: как наличие NASAMS повлияет на противовоздушную оборону Украины

История создания NASAMS

Зенитно-ракетный комплекс NASAMS – совместная разработка норвежской компании Kongsberg и американской – Raytheon. Новое оружие в 1994 году решили разрабатывать на базе ракеты класса "воздух – воздух" AIM-120 AMRAAM, которую превратили в зенитную.

Полное название ЗРК – Norwegian Advanced Surface-to-Air Missile System, но он всему миру известен по аббревиатуре – NASAMS. Ракета получила систему обнаружения целей и командный пункт.

Помимо США и Норвегии такой ЗРК на своем вооружении имеют Финляндия, Литва, Нидерланды, Индонезия, Испания, Оман, Австралия, Катар, Венгрия. Этот перечень пополнит и Украина.

Технические характеристики NASAMS

Максимальная дальность поражения зенитно-ракетного комплекса колеблется в пределах от 25 до 50 километров, а максимальная высота поражения – от 15 до 25 километров.

Максимальная скорость выпущенной из комплекса ракеты способна достигать показателя 4 900 километров в час.

Для запусков используют ракеты с двойным типом назначения:

AIM-120 AMRAAM и AMRAAM ER с активным радиолокационным самонаведением;

AIM 9X Sidewinder Block II с инфракрасной системой самонаведения.

Выявлением целей занимается радар AN/MPQ-64 Sentinel. Он обеспечивает обзор на расстоянии до 120 километров с эффективностью до 40 километров по расстоянию и высоте.

Каждая из пусковых установок имеет по 6 ракет, которые способны одновременно ударить по одной или нескольким целям. Эти установки транспортируются на базе шасси грузовика Scania P113. В боевом положении их устанавливают на землю. Время перехода в боевое положение – 15 минут.

Но если говорить о батарее (а это 9 или 12 установок), то ЗРК способен выпустить 54 или 72 ракеты за 12 секунд.

ЗРК NASAMS в действии: смотрите видео

Командный пункт батареи ЗРК NASAMS размещают в одном из пунктов управления огнем. Радар и пусковые установки можно разворачивать в радиусе 20 километров от пункта, что удобно с точки зрения безопасности.

Кроме того, основными преимуществами ЗРК является мобильность и высокая точность, ведь NASAMS способен поражать до 85% целей.

Наиболее передовой версией ракетного комплекса является система NASAMS-3 – модификация 2019 года, оснащенная ракетами AMRAAM-ER с дальностью пуска до 40 километров и высотой более 20 километров. Эта система способна уничтожать маневрирующие самолеты, вертолеты и баллистические цели, то есть и крылатые ракеты.

Какую площадь может покрыть этот ЗРК? Информация по этому поводу очень разная. Речь иногда о 50, а иногда и о 5 000 квадратных километрах. Итак, по самому оптимистичному прогнозу, одной батареи достаточно, чтобы закрыть небо над Киевом и даже больше. Несмотря на отсутствие конкретных данных относительно площади покрытия NASAMS, технические характеристики и возможности комплекса свидетельствуют, что он является достаточно мощным и может стать серьезным подспорьем для украинской ПВО.

Стоимость одной батареи зенитно-ракетного комплекса достаточно высока – около 65 миллионов долларов.

Есть ли эти ЗРК уже в распоряжении Украины

31 августа Пентагон официально сообщил о предоставлении Украине 2 батарей новейшей системы противовоздушной обороны. То есть ЗРК NASAMS.

За несколько дней до анонса в США заключили контракт на 182 миллиона долларов с компанией Raytheon Missiles and Defense на поставку двух батарей NASAMS, обучение и материально-техническую поддержку ВСУ.

Впоследствии спикер Минобороны США генерал Патрик Райдер уточнил: в Пентагоне надеются, что в течение 2 месяцев Украина получит эти ЗРК. Такое заявление американский чиновник сделал 16 сентября.

Спустя 10 дней издание CBS News опубликовало интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским. После его публикации в СМИ появились новости, что NASAMS уже в Украине – со ссылкой на цитату президента, что Украина благодарна Джо Байдену и Конгрессу за полученное оружие. Однако, вероятнее всего, возникла неразбериха из-за трудностей перевода и глава государства благодарил именно за предоставление такого вооружения в целом, то есть за инициативу США, которую еще пока воплощают в жизнь. Как бы ни было, никаких других данных о том, что NASAMS уже в Украине – нет.

Отметим: Владимир Зеленский указывал, что 2 батарей для Украины недостаточно, ведь они не помогут защитить все объекты инфраструктуры, школы, больницы, университеты, садики и жилые дома от российских ракетных ударов.

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