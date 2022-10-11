Про це 24 каналу розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат. За його словами, попри успішні ураження ворожих повітряних цілей, українській ППО бракує потужностей.

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Як працюють українські сили ППО

Адже покрити величезну територію України наявними засобами протиповітряної оборони не так просто.

Тому працює й авіація, і мобільні вогневі групи з ПЗРК не лише Повітряних Сил, а й ЗСУ і всіх сил оборони, включно з Національною гвардією,

– розповів Ігнат.

Він додав, що українські захисники гуртуються, аби протидіяти ракетним обстрілам всіма наявними засобами.

Україна може отримати німецьку систему IRIS-T

Найближчим часом Україна має перспективу посилити свою ППО. Зокрема, Німеччина передає Україні системи протиповітряної оборони IRIS-T.

Це дуже крута зброя. Україна першою отримає IRIS-T нового покоління з потужним радаром та ракетами. Одна установка має одразу 8 заряджених ракет,

– розповів речник Повітряних сил.

Він додав, що, на жаль, йдеться лише про передачу однієї батареї, до якої входять 3 установки.

"Цю систему нещодавно виробили, вона одна. Більше ніде їх немає", – зауважив Ігнат.

Переваги ЗРК NASAMS

Також Україна може отримати зенітно-ракетні комплекси NASAMS. Як розповів Ігнат, це потужний норвезький комплекс, який мають на озброєнні 12 країн світу.

Поки що норвезький виробник говорить про 2 батареї, якими зможе нас забезпечити. До нього йдуть американські ракети AIM-120 AMRAAM, які нам можуть передати США, – сказав речник Повітряних сил.

Перспективи оновлення української ППО

За його словами, системи IRIS-T та NASAMS доповнять наявну систему ППО України. А у перспективі завдяки військовій допомозі від партнерів можна буде замінити старі радянські зразки новим озброєнням.

Ще більша перспектива – це Patriot останнього покоління, який всі хочуть мати. Такі установки дозволяють на великій відстані якісно нищити ворога,

– зазначив Ігнат.

Скільки західних систем потрібно Україні

Навіть коли Україна отримає західні системи протиповітряної оборони, їхня кількість не дозволить на 100% покрити всю територію нашої країни. Україні потрібно набагато більше таких систем, ніж їх обіцяють зараз.

IRIS-T та NASAMS – це зенітно-ракетні системи, пускові установки яких можуть завдавати ударів на відстані до 40 кілометрів. Це комплекси середньої дальності. Якби був Patriot, то він би покрив відстань до 150 і більше кілометрів,

– сказав речник Повітряних сил.

Західні системи ППО працюють в єдиному інформаційному полі

Він додав, що IRIS-T, NASAMS та Patriot здатні працювати в єдиному інформаційному полі.

Тобто якщо команда установки NASAMS бачить на радарі до 5 – 10 чи ще більше повітряних цілей, то ця інформація миттєво передається на інші засоби зенітно-ракетних систем. Вони всі будуть бачити єдину інформаційну картину і будуть ефективно ці цілі знищувати,

– пояснив Ігнат.

Речник Повітряних сил зазначив, що навіть російські новітні системи С-400 не мають такої функції.

"Коли ми будемо мати такі західні установки, це наша ППО буде на голову вище російської", – сказав він.

Як Україні допомагають американські ракети HARM

Зараз Україна використовує американські ракети HARM, які допомагають вражати російські радіолокаційні станції. У ворога також є аналоги такої зброї.

Росіяни мають Х-31П, Х-58 – радянські протилокаційні ракети, які можуть вражати наші РЛС. Однак у нас є певні засоби протидії цим ракетам,

– зазначив Ігнат.

Речник Повітряних сил додав, що ракети HARM, якими українські винищувачі завдають ударів фактично щодня, суттєво "прорідили" ряди російської ППО.

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Як українські сили ППО запобігають ворожим ударам: коротко

Українські сили Протиповітряної оборони ефективно нищать російські ракети та авіацію, якими атакують Україну. Зранку 11 жовтня наші військові збили 18 крилатих ракет росіян.

10 жовтня Росія завдала масованого ракетного удару по Україні. Росіяни випустили по українських містах 84 ракети. 43 з них знешкодила протиповітряна оборона.

Росія атакує українські міста іранськими дронами-камікадзе. Українська ППО успішно збиває їх над морем біля Одеси.

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