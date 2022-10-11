Про це 24 каналу розповів речник Одеської ОВА Сергій Братчук. За його словами, ворожі дрони-камікадзе часто залітають на Одещину.

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Ворог атакує Одещину дронами-камікадзе

Втім, їх вдало "зустрічають" українські сили протиповітряної оборони.

Наші хлопці влучають по дронах і збивають їх над морем. На Одещині за останні кілька днів не було прильотів саме дронів-камікадзе,

– повідомив Братчук.

За його словами, у вівторок, 11 жовтня, на берег моря винесло залишки збитого Shahed-136.

Небезпека іранських дронів

Попри те, що вдається успішно ліквідовувати такі дрони, вони завдають додаткового клопоту ЗСУ. Як зазначив речник Одеської ОВА, іранські апарати мають 2 небезпечні характеристики.

Дрони-камікадзе несуть потужні боєприпаси – йдеться про майже 50 кілограмів вибухівки. Через це у разі влучання у ціль виникає сильна вибухова хвиля .

– йдеться про майже 50 кілограмів вибухівки. Через це у разі влучання у ціль виникає . Такі апарати летять низько над поверхнею землі, тому їх досить важко "впіймати".

Ворог запускає дрони-камікадзе хвилями

За словами Братчука, росіяни використовують для атак не лише Shahed-136, а ще й Shahed-129.

Як правило, ворог запускає дрони-камікадзе по кілька штук кількома хвилями. Тож якщо пішла перша хвиля апаратів, то варто очікувати нових атак.

Однак вже було кілька випадків, коли запускали по одному дрону. Можливо, це пов'язано з не досить якісною професійною підготовкою особового складу, який керує цими дронами. Тож окупанти намагаються компенсувати це кількістю,

– зазначив речник Одеської ОВА.

Як українські військові протидіють іранським Shahed

Він додав, що Збройні Сили України вже мають напрацьовані алгоритми протидії іранським апаратам.

Сьогодні можуть бути залучені не лише наші зенітні ракетні підрозділи, а також й інші військові структури. Відповідні практичні настанови у військах вже є,

– розповів Братчук.

Братчук анонсував влучання в базу запуску дронів-камікадзе

Як розповів речник Одеської ОВА, дрони-камікадзе рухаються з невеликою швидкістю – до 200 кілометрів на годину. Росіяни запускають їх з тимчасово окупованої території.

Є певна інформація від представників опору на Півдні, що в одному з районів Херсонщини попередньо є влучання в одну з баз, де перебували іранські інструктори, а також росіяни, які мали б керувати цими дронами,

– сказав Братчук.

Він висловив сподівання, що ця інформація підтвердиться і "будуть втрати не лише в живій силі, а й в дронах-камікадзе".

Які ще безпілотники ворога літають над Одещиною

Окрім іранських дронів-камікадзе, російські окупанти також запускають інші види безпілотників над Одещиною. Кілька днів тому у регіоні знищили розвідувальний літальний апарат "Орлан-10".

У вихідні ворог намагався активізувати повітряну розвідку. Таке, як правило, відбувається перед завдаванням удару,

– зауважив речник Одеської ОВА.

Братчук додав, що через це масовані ракетні удари по Україні не стали для української влади несподіванкою.

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