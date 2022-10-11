До Білорусі надходять іранські дрони-камікадзе "Shahed-136", які окупанти перейменували на "Герань-2".

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Скільки таких дронів на території Білорусі

Станом на 10 жовтня на територію Білорусі завезли 32 зазначених БпЛА Shahed-136". До 14 жовтня планують завезти ще 8.

Лукашенко віддає Путіну зброю

Білорусь надає російській армії матеріально-технічні засоби й боєприпаси зі своїх складів. Зокрема, на залізничну станцію "кіровська" в тимчасово окупованому Криму прибув залізничний ешелон з боєприпасами – 12 вагонів/492 тони, який був відправлений з 43 арсеналу зберігання ракет та боєприпасів білоруських збройних сил.

Найближчим часом заплановано переміщення 13 ешелонів з озброєнням та військовою технікою (219 платформ), боєприпасами (28 вагонів) та військово-технічним майном з арсеналів та баз зберігання збройних сил Білорусі:

В ролі основних "постачальників" виступають:

46 арсенал зберігання ракет та боєприпасів (Бронна Гора, Брестська область);

43 арсенал зберігання ракет та боєприпасів (Дубецьке, Гомельська область);

391 артилерійська база боєприпасів (Бобр, Мінська область);

969 база резерву танків (Уріччя, Мінська область);

288 база резерву автомобілів (Старі Дороги, Мінська область).

Вантажі мають прибути на залізничні станції "Каменська" (Каменськ-Шахтинський) та "Марцево" (Таганрог) Ростовської області.

Зауважимо, що станом на сьогодні ознак створення наступальних формувань на території Білорусі не виявлено.

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