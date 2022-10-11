Керівництво Білорусі продовжує надавати можливість Росії використовувати повітряний простір та аеродромну мережу для завдання авіаударів по території України.

До теми Росіяни та білоруси навряд атакуватимуть Україну з півночі, попри заяву Лукашенка, – ISW

Чи готується наступ з боку Білорусі

На Волинському та Поліському без значних змін. На цих напрямках ситуацію контролюють підрозділи Сил оборони України. Станом на 6 ранку 11 жовтня ознак формування наступальних угруповань на території Білорусі та пересування військ не зафіксовано.

Лукашенко зробив "несподівану" заяву

10 жовтня самопроголошений президент Білорусі повідомив, що його країна розгортає з Росією Регіональне угруповання військ Союзної держави (РГВ). Це буде стратегічне формування російських й білоруських частин, ціль яких – обороняти Союзну державу.

Лукашенко розповів, що до Білорусі перекинуть понад тисячу російських солдатів. Саме ж формування російсько-білоруського угруповання почалося 8 жовтня. На думку аналітиків, до нього входитимуть мобілізовані чоловіки або військовозобов'язані низької готовності.

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