Таке рішення Путін та Лукашенко ухвалили нібито за підсумками зустрічі після неформального саміту Співдружності Незалежних Держав у Санкт-Петербурзі. Про це пишуть російські ЗМІ.

Важливо Якими саме ракетами та звідки росіяни били по Україні: інформація від Повітряних Сил

Створення російсько-білоруського війська

Лукашенко заявив, що російсько-білоруське військо почали формувати ще кілька днів тому. Самопроголошений президент "обґрунтував" усе так: "У зв'язку з загострення на західних кордонах союзної держави ми домовились про розгортання регіонального угруповання РФ і Республіки Білорусь".

Цікаво, що основа військового угрупування – саме збройні сили Білорусі. Лукашенко переконаний, що для його країни нібито існує якась загроза.

Якщо рівень загрози досягає нинішнього рівня, як зараз, ми починаємо залучати угруповання союзної держави,

– цинічно заявив президент Білорусі.

Також на території Білорусі планують розмістити російських військових. І це не буде тисяча людей, заявив Лукашенко.

Зверніть увагу! Напередодні Лукашенко цинічно пригрозив Україні після вибухів на Кримському мосту.

Цікаво Молдова заявила, що російські ракети, випущені по Україні, порушили їхні кордони

Чергові вигадки влади Білорусі

Голова прикордонного комітету Білорусі поскаржився, що наші захисники підірвали практично всі прикордонні мости та замінували дороги.

Напередодні у Мінську знову вигадали "планування удару" по Білорусі. Опісля викликали нашого посла та вручили йому ноту.

У Міністерстві закордонних справ України зазначили, що ці заяви не відповідають дійсності. Також припустили, що такі повідомлення від білоруської влади можуть бути частиною плану Росії щодо провокацій та подальшого звинувачення нашої держави.

Важливо! Раніше Лукашенко нарешті визнав, що Білорусь бере участь у війні проти України.

Вас може зацікавити – На білоруський аеродром доставили дрони для атаки Заходу України: дивіться відео