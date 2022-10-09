Відповідну інформацію повідомили в українському Міністерстві закордонних справ. Там у коментарі 24 каналу сказали, що нашому послу навіть вручили дипломатичну ноту.

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Білорусь ввечері вручила ноту нашому послу

Українське Міністерство закордонних справ повідомило, що ввечері 8 жовтня до МЗС Білорусі запросили посла України в Мінську Ігоря Кизиму. Тоді ж йому вручили дипломатичну ноту.

У ноті білоруська сторона стверджує, що Україна нібито планує завдавати удару по території Білорусі. Ця інформація не відповідає дійсності. Ми категорично відкидаємо чергові інсинуації білоруського режиму,

– повідомили в МЗС.

Там також додали, що не виключають того, що вручення дипломатичної ноти може бути частиною плану Росії щодо провокацій та подальшого звинувачення України. В нашому МЗС також пояснили, що:

закликають білоруський народ не піддаватися на провокації;

Україна ніколи не зазіхала на чужі території;

наша держава чітко дотримується основоположних норм і принципів міжнародного права та Статуту ООН.

"Влада в Білорусі має перестати виконувати забаганки Кремля та негайно припинити надавати підтримку Росії в здійсненні її агресії проти України", – закликали у нашому МЗС.

З Білорусі є загроза ракетних ударів

Білорусь продовжила обмеження для польотів цивільних літаків на півдні країни до 1 січня 2023 року. Це стосується й польотів безпілотників.

Це трапилось тому, що саме з південної частини країни Білорусь запускає ракети по Україні. Відомо, що з початку війни з території Білорусі українськими містами було запущено не менше 717 ракет.

Таким чином, загроза ракетного обстрілу території України з повітряного простору Білорусі зберігається як мінімум до кінця 2022 року,

– мовиться в повідомленні.

Варто пригадати, що обмеження на польоти Білорусь запровадила саме 24 лютого, тобто у день, коли Росія почала повномасштабну війну проти України.

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