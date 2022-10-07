Той факт, що вперше з серпня окупанти запустили ракети саме з Білорусі, свідчить, що у росіян було важливе завдання. Таку думку 24 каналу висловив військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу ЗСУ Роман Світан.

До теми По Хмельниччині випустили 2 ракети, через удар зупинявся поїзд: подробиці про прильоти

Чому Росія вперше з серпня завдала удару з Білорусі

За його словами, ворог намагався спрямувати удар саме по Західній Україні.

Швидше за все, російська розвідка отримала якісь дані про рух цінного вантажу, який йде з Європи на фронт в Україні. Просто так вони б не використовували літаки Ту-22 М3,

– припустив Світан.

Він додав, що, ймовірно, росіяни хотіли відпрацювати ракетами по цілі військового плану.

"Однак, як завжди, вони промахнулися. Х-22 – це не точна ракета, у неї дуже велике кругове імовірне відхилення. Тому своє завдання росіяни не виконали", – зазначив військовий експерт.

Лукашенко приховує термін "мобілізація"

Білоруський диктатор Алєксандр Лукашенко починає все більше просувати тему війни у Білорусі.

"Він не оголосив мобілізацію в прямому вигляді. Однак у Білорусі йдуть певні мобілізаційні дії на кшталт зборів резервістів. Тобто зараз диктатор збирає людей і десь приблизно місяць буде їх готувати", – сказав полковник запасу ЗСУ.

Зверніть увагу У Білорусі військкомати запрацювали активніше: чи готуються там до мобілізації та наступу

Світан вважає, що самопроголошений президент Білорусі остерігається називати речі своїми іменами.

Лукашенко приховує сам термін "мобілізація". Він боїться його озвучити, оскільки побачив негативну реакцію на мобілізацію в Росії. Однак фактично Лукашенко оголосив мобілізацію як таку,

– наголосив військовий експерт.

Чи процеси у Білорусі становлять загрозу для України

Він нагадав, що подібні заходи у Білорусі вже відбувалися влітку. Тоді російський диктатор під виглядом навчань зібрав резервістів, оцінив їхню кількість та готовність і розпустив додому.

"Що буде далі, ми побачимо з часом. Потрібно оцінити динаміку процесів, які відбуватимуться у Білорусі", – зауважив Світан.

Читайте також Україна може вдарити по росіянах у Білорусі, але за однієї умови, – Жданов

Він додав, що кількість резервістів, яких збирає Білорусь, становить максимум 5 – 7% від числа росіян, яких зараз мобілізують..

Тому великої проблеми для України такого роду дії з боку Білорусі поки не становлять,

– сказав військовий експерт.

Стрім Андріани Кучер та Романа Світана: дивіться повне відео

Загроза з боку Білорусі: останні новини