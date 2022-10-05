Про це 24 каналу сказав кореспондент білоруської служби "Радіо Свобода" Валерій Калиновський. Ба більше, є ознаки, що Білорусь готується до приїзду російських "мобіків", щоб їх навчали перед відправленням на війну до України.

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Тож попри те, що білоруський самопроголошений президент запевнив, нібито мобілізації проводити не будуть, певні ознаки спостерігають.

У Білорусі є підвищена активність діяльності військкоматів. Вони звіряють документи, комусь щось надсилають. Тобто, організовують роботу,

– сказав Калиновський.

Він припустив, що, можливо, так готуються до чергового призову. Щодо повномасштабної мобілізації, то готовність на тому ж рівні, що й і в Росії.

"Однак ця мобілізація не стосується білорусів. Думаю, що це не мало б сенсу, оскільки формально білоруські солдати не беруть участі у війні", – додав він.

Гіпотетично, Путін цього хотів би. Однак він не дочекався участі регулярних військ Білорусі у війні проти України, тому й оголосив цю "часткову" мобілізацію у Росії. Тобто, живої сили, "гарматного м'яса" йому вже вистачає.

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Тож Калиновський вважає, що Кремль остаточно втратив надію на участь білорусів у повномасштабній війні.

Лукашенко заговорив про незвичну "мобілізацію"

Президент Білорусі закликав "мобілізувати всіх" на збір врожаю, наголосивши, що мовиться, зокрема, про школярів. Так, Лукашенко хоче "мобілізувати студентів, робітників, державних службовців та інших людей", щоб прибрати врожай.

До речі, раніше Лукашенко приїхав до Росії й заговорив про справжню мобілізацію та тих, хто втік з країни-агресорки