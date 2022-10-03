За словами Лукашенка, Білорусі необхідно направити якнайбільше людей на збирання врожаю та на інші роботи, які завершують сільськогосподарський рік. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

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Лукашенко хоче "мобілізувати всіх"

Президент Білорусі закликав голів районних адміністрацій "мобілізувати всіх", наголосивши, що мовиться, зокрема, про школярів.

Якщо людина піде 5-6 годин попрацює – і батькам на радість, і дитині хороша фізична підготовка,

– вважає Лукашенко.

У такий спосіб він хоче "мобілізувати студентів, робітників, державних службовців та інших людей", щоб прибрати врожай.

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Лукашенко кинувся виправдовувати мобілізацію

Нещодавно Олександр Лукашенко приїхав до Росії та зустрівся з диктатором Владіміром Путіним. Він заговорив про тих, хто втік з росії через введення часткової мобілізації.

Так, білоруський президент заявив, що у Росії 25 мільйонів мобілізаційний ресурс.

"Добре, нехай втекли 30 тисяч, ну, 50 тисяч. А якби вони тут залишилися, вони що, нашими людьми були б? Нехай біжать. Я не знаю, як ви до цього ставитеся, а я особливо не хвилювався, коли у 2020 році кілька тисяч виїхали", – вважає Лукашенко.

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