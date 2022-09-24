Відповідну заяву лукашенко зробив під час відвідування меморіального комплексу "Хатинь". Саме там лукашенко відповів на запитання журналістів, чи оголосять у білорусі мобілізацію.

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Білорусь "реагуватиме на можливі загрози, спроби вчинення терактів"

Ця мобілізація в росії. Те, що на нас намагаються перекинути цей місток, що буде і у нас… а якщо цього не станеться?.. Мобілізації не буде. Це брехня,

– сказав самопроголошений президент білорусі.

Водночас він заявив, що білорусь "реагуватиме на можливі загрози, спроби вчинення терактів". Для цього в білорусі регулярно проводяться різноманітні навчання, в тому числі за участю "народного ополчення".

Лукашенко поскаржився, що проти білорусі буцімто розгорнуто інформаційну війну.

"Що ні в якому разі не треба робити – це чекати. Проти нас розгорнуто війну. І йде по лінії інформаційно-психологічних операцій. В основі має лежати правда. Якщо фейк – через час все одно це стане надбанням. Конкретні факти – на стіл". У цьому різниця від нашого боку з тими операціями, фейками, які вони проводять. Якщо починають мочити, треба відповідати", – резюмував він.

Мобілізація у росії: що відомо

Російський міністр оборони сєргєй шойгу 21 вересня оголосив про часткову мобілізацію у росії. Відповідний указ відразу підписав лідер росії владімір путін, про що повідомив під час звернення до росіян.

У росії офіційно планують призвати 300 тисяч резервістів. Та в російських опозиційних ЗМІ спершу з'явилася інформація, що планують призвати до мільйона людей. Тепер же ЗМІ пишуть про 1,2 мільйона людей.

Оголошення мобілізації відбулося на тлі контрнаступу ЗСУ та спричинило протести у росії. Зокрема, там оголосили всенародну акцію протесту. Багато росіян намагаються втекти з країни.

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