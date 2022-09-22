Роль "намісника" кремля не влаштовує лукашенка, проте у публічній площині він виголошує суперечливі заяви. Про це 24 каналу розповів білоруський опозиціонер Сергій Бульба.

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Конкурент лукашенка

Бульба зазначив, що у лукашенка є конкурент – глава генштабу білорусі олександр вольфович, який виконує обов'язки глави радбезу країни.

Коли ви згадаєте минулі протести, лукашенко прийняв закон, що у разі його смерті вся влада перейде до радбезу. І це означає, що владу візьме генерал вольфович, якого у білорусі вважають ставлеником москви. Вчора він їздив у кремль до патрушева, де йому пояснювали нову політику,

– підкреслив опозиціонер.

За його словами, лукашенко і вольфович заявили, що у країні й без російської мобілізації вже і так нібито "всі мобілізовані й готові до всього".

"За їхніми словами, це все звичайних громадян не зачіпатиме. Але тут потрібно розуміти іншу ситуацію: я не дарма про вольфовича згадав, тому що путін не вперше погрожує лукашенку, що якщо він себе поводитиме не так, як йому хочеться, то москва зробить лукашенку "назарбаєвський сценарій", – вказав Бульба.

Він додав, що у кремлі серйозно розглядають вольфовича, як одну з можливих кандидатур на роль нового намісника кремля.

Водночас, як я розумію, лукашенко вже нічого зробити не може. Американці сказали лукашенку, що якщо він допоможе звільнити ув'язнених журналістів, то до мінська повернеться посольство США. Лукашенко, вочевидь, відреагував на такі сигнали,

– підкреслив опозиціонер.

Він вважає, що на сьогодні очевидне намагання лукашенка знайти якесь зближення з Заходом.

"Москва йому "коридор можливостей" настільки звузила, що загнала його фактично у "глухий кут". Через МЗС білорусі він вже декілька місяців дає сигнали, що він готовий до розмови. Характерним був жест до 17 вересня – під час так званої "єдності західної та східної білорусі", коли він заявив, що у країні можуть амністувати близько 8 тисяч людей. Але поки що це все це зависло у повітрі", – додав Бульба.

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"Союзна армія"

Опозиціонер зауважив, що лукашенко постійно "закидує" в інформаційне поле дискусійні меседжі. Зокрема про те, що білорусь та росія мають фактично єдину армію.

Поки невідомо, що у нього в голові й до чого змусить його путін. Я не здивуюсь, якщо він зважиться піти війною. Була інформація, що у білорусі створили пвк, на базі якої проходить навчання усіх інструкторів усіх силових структур білорусі,

– розповів співрозмовник.

За його словами, також була інформація, що учасники пвк мають українську військову форму.

"Для чого вони це роблять – наразі немає інформації. Тому може бути все", – резюмував Бульба.

Ситуація у Білорусі: останні новини

Білоруський диктатор алєксандр лукашенко не втомлюється виголошувати нові "перли". Йому всюди привиджується загроза для нього та його країни.

Самоназваний президент вже робив абсурдні заяви щодо України. Зокрема, він побачив підготовку "силових загонів" проти білорусі. Ці підрозділи, за його словами, повинні усунути "легітимного" лукашенка від влади.

Реальна ситуація ж навпаки виглядає так, що це білорусь становить загрозу для України. Країна знову продовжила військові навчання – тепер до 24 вересня. Загальна кількість продовжень склала 21 тиждень. До кордону з Україною стягують техніку та військових, щоб тримати нас у напрузі.

Також лукашенко доручив державному секретарю ради безпеки розпочати підготовку до оборони "за нормами воєнного часу".

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