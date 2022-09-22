Роль "намісника" кремля не влаштовує лукашенка, проте у публічній площині він виголошує суперечливі заяви. Про це 24 каналу розповів білоруський опозиціонер Сергій Бульба.
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Конкурент лукашенка
Бульба зазначив, що у лукашенка є конкурент – глава генштабу білорусі олександр вольфович, який виконує обов'язки глави радбезу країни.
Коли ви згадаєте минулі протести, лукашенко прийняв закон, що у разі його смерті вся влада перейде до радбезу. І це означає, що владу візьме генерал вольфович, якого у білорусі вважають ставлеником москви. Вчора він їздив у кремль до патрушева, де йому пояснювали нову політику,
– підкреслив опозиціонер.
За його словами, лукашенко і вольфович заявили, що у країні й без російської мобілізації вже і так нібито "всі мобілізовані й готові до всього".
"За їхніми словами, це все звичайних громадян не зачіпатиме. Але тут потрібно розуміти іншу ситуацію: я не дарма про вольфовича згадав, тому що путін не вперше погрожує лукашенку, що якщо він себе поводитиме не так, як йому хочеться, то москва зробить лукашенку "назарбаєвський сценарій", – вказав Бульба.
Він додав, що у кремлі серйозно розглядають вольфовича, як одну з можливих кандидатур на роль нового намісника кремля.
Водночас, як я розумію, лукашенко вже нічого зробити не може. Американці сказали лукашенку, що якщо він допоможе звільнити ув'язнених журналістів, то до мінська повернеться посольство США. Лукашенко, вочевидь, відреагував на такі сигнали,
– підкреслив опозиціонер.
Він вважає, що на сьогодні очевидне намагання лукашенка знайти якесь зближення з Заходом.
"Москва йому "коридор можливостей" настільки звузила, що загнала його фактично у "глухий кут". Через МЗС білорусі він вже декілька місяців дає сигнали, що він готовий до розмови. Характерним був жест до 17 вересня – під час так званої "єдності західної та східної білорусі", коли він заявив, що у країні можуть амністувати близько 8 тисяч людей. Але поки що це все це зависло у повітрі", – додав Бульба.
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"Союзна армія"
Опозиціонер зауважив, що лукашенко постійно "закидує" в інформаційне поле дискусійні меседжі. Зокрема про те, що білорусь та росія мають фактично єдину армію.
Поки невідомо, що у нього в голові й до чого змусить його путін. Я не здивуюсь, якщо він зважиться піти війною. Була інформація, що у білорусі створили пвк, на базі якої проходить навчання усіх інструкторів усіх силових структур білорусі,
– розповів співрозмовник.
За його словами, також була інформація, що учасники пвк мають українську військову форму.
"Для чого вони це роблять – наразі немає інформації. Тому може бути все", – резюмував Бульба.
Ситуація у Білорусі: останні новини
- Білоруський диктатор алєксандр лукашенко не втомлюється виголошувати нові "перли". Йому всюди привиджується загроза для нього та його країни.
- Самоназваний президент вже робив абсурдні заяви щодо України. Зокрема, він побачив підготовку "силових загонів" проти білорусі. Ці підрозділи, за його словами, повинні усунути "легітимного" лукашенка від влади.
- Реальна ситуація ж навпаки виглядає так, що це білорусь становить загрозу для України. Країна знову продовжила військові навчання – тепер до 24 вересня. Загальна кількість продовжень склала 21 тиждень. До кордону з Україною стягують техніку та військових, щоб тримати нас у напрузі.
- Також лукашенко доручив державному секретарю ради безпеки розпочати підготовку до оборони "за нормами воєнного часу".
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