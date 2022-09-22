Дії лукашенка напряму пов'язані з тими зобов'язаннями, які він взяв перед москвою раніше. Про це 24 каналу розповів білоруський опозиціонер та заступник голови Об'єднаного перехідного кабінету Білорусі Павло Латушко.

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Лукашенко "на колінах"

Латушко зауважив, що дії лукашенка напряму залежать від підписаного ним договору з росією про "союзну державу".

Угода юридично нікчемна. Вона містить "союзні" домовленості щодо військової сфери. Тут є зобов'язання у лукашенка у разі загрози чи агресії "союзній державі". Ми розуміємо, що вони можуть це так подати,

– зазначив опозиціонер.

За його словами, під приводом виконання домовленостей, росія може натиснути на лукашенка.

"Путін або патрушев можуть натиснути на лукашенка. Мовляв, білорусь має вступити у війну, оскільки це "спільні інтереси" "союзної держави". А лукашенко про це завжди публічно говорив. Як він викручуватиметься з цієї ситуації – буде дуже цікаво поглянути", – підкреслив політик.

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Він вважає, що світу потрібно продовжувати тиск на лукашенка.

"У нього справді зараз найслабша позиція. Ця людина практично стоїть навколішки", – вказав Латушко.

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Роль ОДКБ

Опозиціонер переконаний, що якщо самоназваний президент білорусі визнає легітимною російську окупацію українських територій, це не дасть політичні дивіденди росії.

Статус та імідж лукашенка у світі не просто нульовий, він мінусовий. Якщо він це зробить, то лиш задовольнить амбіції керівника кремля. Якщо ми говоримо про роль ОДКБ, це об'єднання навряд чи зможуть використати. Показником є ​​та ситуація, що була між Азербайджаном та Вірменією,

– пояснив Латушко.

За його словами, на сьогодні малоймовірно, що дії росії підтримають Казахстан та Вірменія.

"Роль Таджикистану та Киргизстану сьогодні теж мінімальна. Тому говорити, що ухвалять спільне рішення ОДКБ – я вважаю, є нереальним. Або практично нереальним", – додав політик.

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Білоруський диктатор алєксандр лукашенко не втомлюється виголошувати нові "перли". Йому всюди привиджується загроза для нього та його країни.

Самоназваний президент вже робив абсурдні заяви щодо України. Зокрема, він побачив підготовку "силових загонів" проти білорусі. Ці підрозділи, за його словами, повинні усунути "легітимного" лукашенка від влади.

Реальна ситуація ж навпаки виглядає так, що це білорусь становить загрозу для України. Країна знову продовжила військові навчання – тепер до 24 вересня. Загальна кількість продовжень склала 21 тиждень. До кордону з Україною стягують техніку та військових, щоб тримати нас у напрузі.

Також лукашенко доручив державному секретарю ради безпеки розпочати підготовку до оборони "за нормами воєнного часу".

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