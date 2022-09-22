Дії лукашенка напряму пов'язані з тими зобов'язаннями, які він взяв перед москвою раніше. Про це 24 каналу розповів білоруський опозиціонер та заступник голови Об'єднаного перехідного кабінету Білорусі Павло Латушко.

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Лукашенко "на колінах"

Латушко зауважив, що дії лукашенка напряму залежать від підписаного ним договору з росією про "союзну державу".

Угода юридично нікчемна. Вона містить "союзні" домовленості щодо військової сфери. Тут є зобов'язання у лукашенка у разі загрози чи агресії "союзній державі". Ми розуміємо, що вони можуть це так подати,
– зазначив опозиціонер.

За його словами, під приводом виконання домовленостей, росія може натиснути на лукашенка.

"Путін або патрушев можуть натиснути на лукашенка. Мовляв, білорусь має вступити у війну, оскільки це "спільні інтереси" "союзної держави". А лукашенко про це завжди публічно говорив. Як він викручуватиметься з цієї ситуації – буде дуже цікаво поглянути", – підкреслив політик.

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Він вважає, що світу потрібно продовжувати тиск на лукашенка.

"У нього справді зараз найслабша позиція. Ця людина практично стоїть навколішки", – вказав Латушко.

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Роль ОДКБ

Опозиціонер переконаний, що якщо самоназваний президент білорусі визнає легітимною російську окупацію українських територій, це не дасть політичні дивіденди росії.

Статус та імідж лукашенка у світі не просто нульовий, він мінусовий. Якщо він це зробить, то лиш задовольнить амбіції керівника кремля. Якщо ми говоримо про роль ОДКБ, це об'єднання навряд чи зможуть використати. Показником є ​​та ситуація, що була між Азербайджаном та Вірменією,
– пояснив Латушко.

За його словами, на сьогодні малоймовірно, що дії росії підтримають Казахстан та Вірменія.

"Роль Таджикистану та Киргизстану сьогодні теж мінімальна. Тому говорити, що ухвалять спільне рішення ОДКБ – я вважаю, є нереальним. Або практично нереальним", – додав політик.

Ситуація у Білорусі: останні новини

  • Білоруський диктатор алєксандр лукашенко не втомлюється виголошувати нові "перли". Йому всюди привиджується загроза для нього та його країни.
  • Самоназваний президент вже робив абсурдні заяви щодо України. Зокрема, він побачив підготовку "силових загонів" проти білорусі. Ці підрозділи, за його словами, повинні усунути "легітимного" лукашенка від влади.
  • Реальна ситуація ж навпаки виглядає так, що це білорусь становить загрозу для України. Країна знову продовжила військові навчання – тепер до 24 вересня. Загальна кількість продовжень склала 21 тиждень. До кордону з Україною стягують техніку та військових, щоб тримати нас у напрузі.
  • Також лукашенко доручив державному секретарю ради безпеки розпочати підготовку до оборони "за нормами воєнного часу".

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