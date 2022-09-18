У неділю, 18 вересня, на площі Франції у Єревані відбувається мітинг за вихід Вірменії із ОДКБ, пише 24 канал. Мітинг відбувається на тлі рішення ОДКБ не направляти війська у Вірменію, в якої виник військовий конфлікт з Азербайджаном.

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Мітинг відбувається на тлі історичного візиту Пелосі

Протестувальники в Єревані стоять з американськими прапорами та плакатами. Вони закликають уряд прийняти рішення про вихід з ОДКБ.

Протести у Єревані: відео

Люди на мітингу стоять з плакатами "ОДКБ ПНХ", "Зупиніть російсько-азербайджанську агресію", "Зупиніть азербайджанський терор" тощо.

Протести в Єревані / Фото із соціальних мереж єреванців

Масовий мітинг у центрі Єревана відбуваються на тлі історичного візиту спікерки США Ненсі Пелосі до Вірменії. Демонстранти розмахують американськими прапорами та закликають західні країни до підтримки Вірменії.

Протести в центрі Єревана: відео

Також на мітингу лунають заклики, щоб Вірменія стала союзником США поза НАТО.

Пелосі засудила атаки Азербайджану проти Вірменії

Спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі засудила атаки Азербайджану проти Вірменії під час свого візиту до Єревана, повідомляє "Радіо Свобода".

Вірменія має для нас важливе значення, і від імені Конгресу ми рішуче засуджуємо смертоносні напади Азербайджану на Вірменію, напади на територію Вірменії,

– сказала Пелосі після зустрічі із спікером Національних зборів Вірменії Алленом Симоняном.

Пелосі, яка вперше здійснила візит у Вірменію, зазначила, що США як співочільник Мінської групи ОБСЄ чітко і давно заявили, що конфлікт не може мати військового рішення.

"Ми хочемо прагнути мирного та довгострокового врегулювання нагірнокарабаського конфлікту шляхом переговорів", – сказала Пелосі.

Палата представників США висунула резолюцію, яка засуджує дії Азербайджану та підтримує територіальну цілісність Вірменії.

Після прибуття до Єревану Пелосі написала в соцмережах, що "сьогодні від США до України, Тайваню, Вірменії світ стоїть перед вибором між демократією та автократією, і ми знову маємо обрати демократію".

Загострення між Вірменією та Азербайджаном

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