Вночі 15 вересня секретар Ради безпеки Вірменії Армен Григорян заявив, що Вірменія та Азербайджан досягли домовленості про перемир'я.

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Вірменія заявила про перемир'я з Азербайджаном

Армен Григорян заявив, що з 19:00 за київським часом Вірменії та Азербайджану вдалося досягнути перемир'я. Однак, за його словами, будь-якого документа чи угоди, яку мали б підготувати та підписати з Баку, не існує.

Завдяки залученості міжнародної спільноти, вдалося досягти домовленості про перемир'я з 20:00 (19.00 за Києвом) 14 вересня. Сподіваємося, що Азербайджан буде дотримуватися цієї домовленості,

– заявив Григорян.

Азербайджан ще не затвердив перемир'я

Азербайджан ще не підтвердив перемир'я з Вірменією. Але прессекретар Міноборони Вірменії Арам Торосян написав заявив, що о 20:00 за місцевим часом вогонь припинився на усіх напрямках, а значних інцидентів не зафіксовано.

Нагадаємо, що вночі на 13 вересня Азербайджан та Вірменія заявили про обстріли на кордоні, звинувачуючи в них один одного. В Єревані заявили, що Баку атакує з безпілотників військові частини, а Азербайджан заявив, що вірменські ДРГ серед ночі замінували ділянки між позиціями азербайджанської армії та шляхами постачання. Після цього обстріли регулярно продовжувались, а країни звинувачували одна одну.

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян звернуся до ОДКБ, попросивши допомоги у росії, білорусі, Казахстану, Киргизстану й Таджикистану.

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