Конфлікт між Азербайджаном та Вірменією вкотре загострився опівночі у вівторок, 13 вересня. Держави обмінялися звинуваченнями у провокаціях та обстрілах.

До теми На тлі загострення Вірменія звинуватила Азербайджан в обстрілі прикордонників фсб росії

У Вірменії проходить акція протесту

Акція відбувається біля будівлі парламенту Вірменії. Повідомляють, що проспект Баграмяна перекрито.

Протестувальники висловлюють свою незгоду з політикою влади, яку учасники акції звинувачують у недотриманні інтересів Вірменії та Арцаха. Протестувальники скандують "Ідіть!", вони навіть намагалися прорватися до парламенту.

Як проходить протест: дивіться відео з місця події

Прем'єр-міністр Вірменії Нікола Пашинян, виступаючи у парламенті, заявив, що готовий підписати непопулярний документ, щоб забезпечити країні мир.

До слова, на Площі Республіки біля будівлі уряду також проходить акція протесту.

Що відомо про атаку Азербайджану на Вірменію

13 вересня о 00:05 підрозділи Збройних Сил Азербайджану розпочали інтенсивний обстріл вірменських позицій з артилерії, БПЛА та великокаліберних знарядь. Цей снаряд влучив по дислокації прикордонних сил фсб росії на вірменській території у Гегаркуніці.

Але Міноборони Азербайджану відкинуло звинувачення з боку Вірменії в обстрілі.

Що відбувається зараз біля будівлі парламенту Вірменії: дивіться онлайн