Втім, у Міноборони Азербайджану все заперечують. Про це повідомляють російські ЗМІ, інформує 24 канал.

Важливо На кордоні Вірменії та Азербайджану відновилися обстріли: країни звинувачують одна одну

Автомобіль фсб обстріляли

В ході бойових дій між Вірменією та Азербайджаном снаряд влучив по дислокації прикордонних сил фсб росії на вірменській території у Гегаркуніці. Але Міноборони Азербайджану відкинуло звинувачення з боку Вірменії в обстрілі.

До речі, раніше Міноборони Азербайджану повідомляло, що перестрілка на вірмено-азербайджанському кордоні триває.

Обстріляна дислокація прикордонних сил фсб / фото телеграм Андрія Цаплієнка

Конфлікт між Вірменією та Азербайджаном: все, що відомо

Конфлікт між Вірменією та Азербайджаном триває ще з 1990-х років. Попередній серйозний епізод вдалося загасити восени 2020 року, коли до Нагірного Карабаху ввели російських миротворців.

13 вересня на кордоні між Азербайджаном та Вірменією знову стало неспокійно. Обидві країни заявили про обстріли та провокації, а вірменський прем'єр навіть подзвонив владіміру путіну та Еммануелю Макрону.

Втім, у Міноборони Азербайджану наголосили, що "вторгнення на територію Вірменії" – не більш ніж маячня. Там вважають, що державою-агресором та окупантом у регіоні є Вірменія. Крім того, в оборонному відомстві Азербайджану звинуватили Вірменію і її керівництво у провокаціях.

Того ж дня, 13 вересня, країни нібито домовились про режим припинення вогню.

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