Втім, у Міноборони Азербайджану все заперечують. Про це повідомляють російські ЗМІ, інформує 24 канал.
Важливо На кордоні Вірменії та Азербайджану відновилися обстріли: країни звинувачують одна одну
Автомобіль фсб обстріляли
В ході бойових дій між Вірменією та Азербайджаном снаряд влучив по дислокації прикордонних сил фсб росії на вірменській території у Гегаркуніці. Але Міноборони Азербайджану відкинуло звинувачення з боку Вірменії в обстрілі.
До речі, раніше Міноборони Азербайджану повідомляло, що перестрілка на вірмено-азербайджанському кордоні триває.
Обстріляна дислокація прикордонних сил фсб / фото телеграм Андрія Цаплієнка
Конфлікт між Вірменією та Азербайджаном: все, що відомо
- Конфлікт між Вірменією та Азербайджаном триває ще з 1990-х років. Попередній серйозний епізод вдалося загасити восени 2020 року, коли до Нагірного Карабаху ввели російських миротворців.
- 13 вересня на кордоні між Азербайджаном та Вірменією знову стало неспокійно. Обидві країни заявили про обстріли та провокації, а вірменський прем'єр навіть подзвонив владіміру путіну та Еммануелю Макрону.
- Втім, у Міноборони Азербайджану наголосили, що "вторгнення на територію Вірменії" – не більш ніж маячня. Там вважають, що державою-агресором та окупантом у регіоні є Вірменія. Крім того, в оборонному відомстві Азербайджану звинуватили Вірменію і її керівництво у провокаціях.
- Того ж дня, 13 вересня, країни нібито домовились про режим припинення вогню.
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