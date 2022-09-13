ЗМІ повідомляють, що сторони домовились про це близько 9 години ранку 13 вересня. Зазначають, що збройні сили Вірменії все ж порушили домовленість, продовживши провокації.

Увага Азербайджан запевнив, що "вторгнення до Вірменії" – маячня, а Пашинян зателефонував путіну

Однак, уже о 09:15 режим припинення вогню було відновлено.

Нове загострення між Вірменією та Азербайджаном: що відомо

Вночі 12 вересня підрозділи збройних сил Вірменії здійснили широкомасштабну провокацію на Дашкесанському, Кельбаджарському та Лачинському напрямках азербайджано-вірменського державного кордону.

На кордоні між Азербайджаном та Вірменією поновилися бойові дії.

Єреван стверджує, що 13 вересня о 00:05 підрозділи ЗС Азербайджану розпочали інтенсивний обстріл вірменських позицій з артилерії та великокаліберної артилерії у напрямку населених пунктів Горіс, Сотк та Джермук.

За даними вірменської сторони, Азербайджан застосував безпілотники та міномети.

Своєю чергою, Міністерство оборони Азербайджану повідомило, що вірменські військові здійснили масштабну диверсію на Дашкесанському, Калбаджарському та Лачинському напрямках.

У відомстві заявили, що диверсійні групи ЗС Вірменії замінували райони та шляхи постачання між позиціями підрозділів азербайджанської армії на низці напрямків.

Азербайджан заперечує атаки по цивільних вірменах та об'єктах інфраструктури

Азербайджан заявив, що інформація про нібито атаки азербайджанської армії на цивільне населення та інфраструктуру є черговим наклепом та дезінформацією.

За даними Міноборони Азербайджану, вірменська сторона намагається приховати вчинену нею масштабну

провокацію і відвернути увагу міжнародної спільноти.

Довідка. Між сторонами вже понад 30 років триває конфлікт у звʼязку із захопленням Вірменією території невизнаного Нагірного Карабаху, який вважається частиною Азербайджану за міжнародним правом. Останній виток напруженості між Азербайджаном і Вірменією відбувся минулого місяця, коли сторони звинуватили одна одну в обстрілах у невизнаному Нагірному Карабаху.

До теми У США відреагували на загострення між Азербайджаном та Вірменією

Більше про це – Азербайджан повернув свої землі в Нагірному Карабасі: дивитись відео