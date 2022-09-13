Сторони одразу ж обмінялися взаємними звинуваченнями. Що про конфлікт кажуть лідери Вірменії та Азербайджану, розповідає 24 канал.

Важливо Загострення між Азербайджаном та Вірменією: країни заявили про провокації та обстріли

В Азербайджані спростували інформацію про "вторгнення на територію Вірменії"

У Міноборони Азербайджану наголосили, що "вторгнення на територію Вірменії" – не більш ніж маячня. Вони вважають, що державою-агресором та окупантом у регіоні є Вірменія.

Азербайджанська армія у відповідь на провокацію Вірменії здійснює локальні контрзаходи та нейтралізує вогневі точки противника,

– мовиться у повідомленні.

Там також додали, що вірменські сили протягом останнього місяця обстрілюють позиції азербайджанської армії на:

Кельбаджарському,

Лачинському,

Дашкесанському,

Гедабекскому напрямках.

Крім того, в оборонному відомстві Азербайджану звинуватили Вірменію і її керівництво у провокаціях. Під час брифінгу у Міноборони Азербайджану заявили, що є втрати з обох сторін, зокрема й у техніці. Це підтвердило і Міноборони Вірменії. Локальні бої тривають, про перемир'я у брифінгу навіть не мовилося.

Прем'єр Вірменії подзвонив путіну

Очільник вірменського уряду Нікол Пашинян перед засіданням Ради безпеки провів телефонну розмову з президентом росії владіміром путіним. Він розповів подробиці та своє бачення щодо "провокаційних, агресивних дій збройних сил Азербайджану" проти Вірменії.

За словами Пашиняна, азербайджанські солдати застосували для обстрілів артилерійські засоби та великокаліберну стрілецьку зброю. Пашинян наголосив на важливості адекватної реакції міжнародної спільноти. Співрозмовники домовилися перебувати на оперативному зв'язку.

Чому Пашинян дзвонив у кремль

Як відомо, Вірменія є членом ОДКБ, тож може попросити допомоги у цього військового блоку. Нагадаємо, що до його складу входить:

росія,

Казахстан,

Вірменія,

Киргизстан,

Таджикистан,

Узбекистан.

Відкриття другого фронту для росії, яка є членом ОДКБ, було б приємним бонусом для України. Цікаво, що деякі вірменські ЗМІ пишуть про досягнення перемир'я – за посередництва росії. Звісно, кремль буде до цього прагнути, адже перебуває у дуже невигідній позиції.

Зауважимо, Пашинян також зателефонував очільнику Франції Еммануелю Макрону. Він розповів французькому лідеру про загострення на вірмено-азербайджанському кордоні.

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Що відомо про конфлікт між Вірменією та Азербайджаном

Конфлікт між Вірменією та Азербайджаном триває ще з 1990-х років. Попередній серйозний епізод вдалося загасити восени 2020 року, коли до Карабаху ввели російських миротворців. Новий виток конфлікту трапився в березні 2022 року, вже після російського вторгнення до України.

17 липня цього року президент Азербайджану звинуватив росію та Вірменію у порушенні угоди щодо Нагірного Карабаху. За його словами, міноборони росії не виконало своєї обіцянки забезпечити виведення вірменських військових із Нагірного Карабаху до червня 2022 року.

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