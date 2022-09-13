Сторони звинувачують одна одну. Азербайджан заявив, що Вірменія почала масштабні провокації проти їхніх збройних сил. Тим часом Вірменія повідомила про обстріл прикордонних сіл з боку Азербайджану. 24 канал зібрав усю інформацію, яка відома на цей час.

Зауважте росія втрачає позиції на Кавказі: які "плюси" отримав Ердоган

Вірменія заявила про артилерійський обстріл

Міноборони Вірменії повідомило, що Азербайджан відкрив вогонь з артилерії та великокаліберної зброї у бік населених пунктів Ґоріс, Сотк та Джермук. Місцеві телеграм-канали повідомляють, що Азербайджан застосував ударні безпілотники та намагається атакувати вірменські військові частини.

Місто Ґоріс розташоване на Півдні Вірменії. З Джермуком його розділяє 65 кілометрів. Тим часом від Ґоріса до Сотка – 90 кілометрів.

ЗМІ повідомляють, що Азербайджан також атакував військову частину у місті Капан. Водночас наразі цю інформацію не підтвердили та не спростували.



Загострення між Вірменією та Азербайджаном / карта "Вірменського патріотичного руху"

Азербайджан повідомив про масштабні провокації з боку Вірменії

Тим часом Азербайджан заявив про агресію з боку Вірменії. У Міноборони повідомили, що вірменські диверсійно-розвідувальні групи у темний час замінували ділянки між позиціями підрозділів азербайджанської армії та шляхами постачання у різні напрямки.

Військові Азербайджану відповіли на дії вірменської сторони. Розпочався бій. У Міноборони Азербайджану заявили, що їхня сторона наразі намагається ліквідувати вогневі точки вірменських збройних сил.

Окрім того, азербайджанська сторона вже заявила, що противник зазнав втрат.

Єреван може звернутися за допомогою до ОДКБ

На тлі загострення ситуації Єреван може звернутися за допомогою до ОДКБ. Усе тому, що напад на Вірменію фактично означає напад на росію, білорусь, Казахстан, Киргизстан і Таджикистан.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що у Єревані машини урядовців з увімкнутими сиренами їдуть у центр міста. За тривогою підняли усіх.

Конфлікт Вірменії та Азербайджану: останні новини

Конфлікт між Вірменією та Азербайджаном вкотре загострився у серпні 2022 року.

Тоді Азербайджан оголосив, що у Нагірному Карабасі стартує антитерористична операція.

Сторони повідомляли про жертв та поранених.

Зауважте – Азербайджан повертає землі в Карабаху: дивіться відео