Стороны обвиняют друг друга. Азербайджан заявил, что Армения начала масштабные провокации против их вооруженных сил. Тем временем Армения сообщила об обстреле пограничных сел со стороны Азербайджана. 24 канал собрал всю информацию, которая известна в настоящее время.

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Армения заявила об артиллерийском обстреле

Минобороны Армении сообщило, что Азербайджан открыл огонь из артиллерии и крупнокалиберного оружия в сторону населенных пунктов Горис, Сотк и Джермук. Местные телеграм-каналы сообщают, что Азербайджан применил ударные беспилотники и пытается атаковать армянские воинские части.

Город Горис расположен на Юге Армении. С Джермуком его разделяет 65 километров. Тем временем от Гориса до Сотка – 90 километров.

СМИ сообщают, что Азербайджан также атаковал воинскую часть в городе Капан. В то же время, эту информацию не подтвердили и не опровергли.



Обострение между Арменией и Азербайджаном / карта "Армянского патриотического движения"

Азербайджан сообщил о масштабных провокациях со стороны Армении

Между тем, Азербайджан заявил об агрессии со стороны Армении. В Минобороны сообщили, что армянские диверсионно-разведывательные группы в темное время заминировали участки между позициями подразделений азербайджанской армии и путями поставок в разные направления.

Военные Азербайджана ответили на действия армянской стороны. Началось сражение. В Минобороны Азербайджана заявили, что их сторона пытается ликвидировать огневые точки армянских вооруженных сил.

Кроме того, азербайджанская сторона уже заявила, что противник понес потери.

Ереван может обратиться за помощью в ОДКБ

На фоне обострения ситуации Ереван может обратиться за помощью в ОДКБ. Все потому, что нападение на Армению фактически означает нападение на россию, беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан.

Местные СМИ сообщают, что в Ереване машины правительственных чиновников с включенными сиренами едут в центр города. За тревогой подняли всех.

Конфликт Армении и Азербайджана: последние новости

Конфликт между Арменией и Азербайджаном в очередной раз обострился в августе 2022 года.

Тогда Азербайджан объявил, что в Нагорном Карабахе стартует антитеррористическая операция.

Стороны сообщали о жертвах и раненых.

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