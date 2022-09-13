Держсекретар США Ентоні Блінкен висловив "глибоку стурбованість". Він закликав країни припинити військові дії.

До теми Вірменія вирішила офіційно попросити допомоги у росії та ОДКБ через "агресивні дії" Азербайджану

Сполучені Штати глибоко стурбовані повідомленнями про активні бойові дії між Вірменією та Азербайджаном. Ми закликаємо негайно припинити військові дії. Військового вирішення конфлікту немає,

– наголосив чиновник.

Перед тим вірменські ЗМІ писали, що прем'єр-міністр Нікол Пашинян дзвонив Блінкену. Він розповів держсеку США про нове загострення й висловив сподівання на "адекватну реакцію світової спільноти".

Що відомо про нове загострення між Азербайджаном та Вірменією

Уночі на 13 вересня на кордоні між країнами стало неспокійно. Азербайджан та Вірменія заявили про обстріли й звинуватили в них один одного. Зокрема, в Єревані кажуть, що Баку атакує з безпілотників військові частини. Водночас Азербайджан повідомив, що вірменські ДРГ серед ночі замінували ділянки між позиціями азербайджанської армії та шляхами постачання.

У Баку повідомили, що ворог вже зазнав втрат.

Пашинян звернуся до ОДКБ. Він просить допомоги у росії, білорусі, Казахстану, Киргизстану й Таджикистану.

Зверніть увагу! Конфлікт між країни триває вже понад 30 років й періодично загострюється. Востаннє з потужною силою він спалахував у 2020 році. Тоді сторони підписали мирний договір, а в Нагірний Карабах ввели російських миротворців.

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