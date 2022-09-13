Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил "глубокую обеспокоенность". Он призвал страны прекратить военные действия.
Армения решила официально попросить помощи у России и ОДКБ из-за "агрессивных действий" Азербайджана
Соединенные Штаты глубоко озабочены сообщениями об активных боевых действиях между Арменией и Азербайджаном. Мы призываем немедленно прекратить военные действия. Военного разрешения конфликта нет,
– подчеркнул чиновник.
До этого армянские СМИ писали, что премьер-министр Никол Пашинян звонил Блинкену. Он рассказал госсеку США о новом обострении и выразил надежду на "адекватную реакцию мирового сообщества".
Что известно о новом обострении между Азербайджаном и Арменией
Ночью 13 сентября на границе между странами стало неспокойно. Азербайджан и Армения заявили об обстрелах и обвинили в них друг друга. В частности, в Ереване говорят, что Баку атакуют из беспилотников военные части. В то же время Азербайджан сообщил, что армянские ДРГ ночью заминировали участки между позициями азербайджанской армии и путями снабжения.
В Баку сообщили, что враг уже понес потери.
Пашинян обращусь в ОДКБ. Он просит помощи у России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.