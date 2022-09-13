Соответствующее решение о вмешательстве ОДКБ в конфликт было принято во время заседания Совета безопасности Армении.

Важно Обострение между Азербайджаном и Арменией: страны заявили о провокациях и обстрелах

Как говорится в сообщении правительства, на встрече Совбеза обсуждали дальнейшие шаги, направленные на противодействие "агрессивным действиям Азербайджана" против Армении.

Принято решение об официальном обращении России к Организации Договора о коллективной безопасности и Совета Безопасности ООН с целью реализации положений Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи по агрессии против суверенной территории Армении,

– сообщили в армянском правительстве.

Справка. Страны ОДКБ – это военно-политическая международная организация, в состав которой входят Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан. Создали его в 1992 году.



Устав ОДКБ позволяет использовать военных и миротворцев стран-членов только на территории стран-участниц договора по их запросу. Украина не является членом ОДКБ.

Отметим, что открытие второго фронта для россии, являющейся членом ОДКБ, было бы приятным бонусом для Украины. Кроме россии, председательствующей в ОДКБ, ее членами также являются:

Казахстан,

Беларусь,

Армения,

Кыргызстан,

Таджикистан.

Ранее стало известно, что воинскую часть россиян в Гюмре подняли по тревоге. Больше информации об этом пока нет.

В минобороны Армении заявили, что Вооруженные силы Азербайджана якобы продолжают использовать тяжелую технику, беспилотники и минометы по позициям ВС Армении. В то же время, по их данным, азербайджанцы стреляют и по гражданским объектам.

Что известно об обострении конфликта между Арменией и Азербайджаном

Конфликт между Арменией и Азербайджаном продолжается еще с 1990-х годов. Предыдущий серьезный эпизод удалось потушить осенью 2020 года, когда в Нагорный Карабах ввели российских миротворцев.

Однако в ночь на 13 сентября на границе между Азербайджаном и Арменией снова стало неспокойно. Обе страны заявили об обстрелах и провокациях, а армянский премьер даже позвонил владимиру путину и Эмануэлю Макрону.

Так, в минобороны Азербайджана подчеркнули, что "вторжение на территорию Армении" не более чем бред. Они добавили, что государством-агрессором и оккупантом в регионе является Армения. Кроме того, в оборонном ведомстве Азербайджана обвинили Армению и ее руководство в провокациях.

Что было раньше – Армения заявила о наступлении Азербайджана: смотрите видео