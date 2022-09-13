Відповідне рішення про втручання ОДКБ у конфлікт ухвалили під час засідання Ради безпеки Вірменії.

Важливо Загострення між Азербайджаном та Вірменією: країни заявили про провокації та обстріли

Як мовиться у повідомленні уряду, на зустрічі Радбезу обговорювали подальші кроки, спрямовані на протидію "агресивним діям Азербайджану" проти Вірменії.

Ухвалено рішення про офіційне звернення росії до Організації Договору про колективну безпеку та Ради Безпеки ООН з метою реалізації положень Договору про дружбу, співробітництво та взаємну допомогу щодо агресії проти суверенної території Вірменії,

– повідомили у вірменському уряді.

Довідка. Країни ОДКБ – це військово-політична міжнародна організація, до складу якої входять Росія, Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан і Таджикистан. Створили її у 1992 році.



Статут ОДКБ дозволяє використовувати військових та миротворців країн-членів лише на території країн-учасниць договору за їх запитом. Україна ж не є членом ОДКБ.

Зауважимо, що відкриття другого фронту для росії, яка є членом ОДКБ, було б приємним бонусом для України. Крім росії, яка головує в ОДКБ, її членами також є:

Казахстан,

Білорусь,

Вірменія,

Киргизстан,

Таджикистан.

Раніше стало відомо, що військову частину росіян у Ґюмрі підняли по тривозі. Більше інформації про це наразі немає.

У міноборони Вірменії заявили, що Збройні Сили Азербайджану нібито продовжують використовувати важку техніку, безпілотники та міномети по позиціях ЗС Вірменії. Водночас, за їхніми даними, азербайджанці гатять і по цивільних об'єктах.

Що відомо про загострення конфлікту між Вірменією та Азербайджаном

Конфлікт між Вірменією та Азербайджаном триває ще з 1990-х років. Попередній серйозний епізод вдалося загасити восени 2020 року, коли до Нагірного Карабаху ввели російських миротворців.

Однак у ніч проти 13 вересня на кордоні між Азербайджаном та Вірменією знову стало неспокійно. Обидві країни заявили про обстріли та провокації, а вірменський прем'єр навіть подзвонив владіміру путіну та Еммануелю Макрону.

Так, у міноборони Азербайджану наголосили, що "вторгнення на територію Вірменії" не більш ніж маячня. Вони підкреслили, що державою-агресором та окупантом у регіоні є Вірменія. Крім того, в оборонному відомстві Азербайджану звинуватили Вірменію і її керівництво у провокаціях.

Що було раніше – Вірменія заявила про наступ Азербайджану: дивіться відео