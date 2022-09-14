Міністерство оборони Вірменії стверджує, що в середу вранці Азербайджан відновив наступальні дії у напрямку населених пунктів Джермук і Верін Шоржа, застосовуючи артилерію, міномети та великокаліберну стрілецьку зброю.

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Також повідомляється, що Азербайджан використав ударні безпілотники у напрямку Джермука.

Азербайджан у свою чергу заявив, що Збройні сили Вірменії "знову порушили режим припинення вогню і в ніч з 13 на 14 вересня" та вранці відкрили вогонь по підрозділах, розташованих у Кельбаджарському та Лачинському районах, з мінометів та артилерії різних калібрів.

Нашими підрозділами, розташованими на цьому напрямку, вживаються відповідні заходи реагування,

– йдеться у заяві Міноборони Азербайджану.

Вірменія раніше звернулася до Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ), яка за підсумками засідання у вівторок вирішила направити до Вірменії місію на чолі з генсеком Станіславом Засем, щоб оцінити ситуацію на вірмено-азербайджанському кордоні.

Головне про конфлікт між Вірменією та Азербайджаном

Конфлікт між Вірменією та Азербайджаном триває ще з 1990-х років. Попередній серйозний епізод вдалося загасити восени 2020 року, коли до Нагірного Карабаху ввели російських миротворців.

13 вересня на кордоні між Азербайджаном та Вірменією знову стало неспокійно. Обидві країни заявили про обстріли та провокації, а вірменський прем'єр навіть подзвонив владіміру путіну та Еммануелю Макрону.

Втім, у Міноборони Азербайджану наголосили, що "вторгнення на територію Вірменії" – не більш ніж маячня. Там вважають, що державою-агресором та окупантом у регіоні є Вірменія. Крім того, в оборонному відомстві Азербайджану звинуватили Вірменію і її керівництво у провокаціях.

Того ж дня, 13 вересня країни нібито домовились про режим припинення вогню.

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