Міністерство оборони Вірменії стверджує, що в середу вранці Азербайджан відновив наступальні дії у напрямку населених пунктів Джермук і Верін Шоржа, застосовуючи артилерію, міномети та великокаліберну стрілецьку зброю.
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Також повідомляється, що Азербайджан використав ударні безпілотники у напрямку Джермука.
Азербайджан у свою чергу заявив, що Збройні сили Вірменії "знову порушили режим припинення вогню і в ніч з 13 на 14 вересня" та вранці відкрили вогонь по підрозділах, розташованих у Кельбаджарському та Лачинському районах, з мінометів та артилерії різних калібрів.
Нашими підрозділами, розташованими на цьому напрямку, вживаються відповідні заходи реагування,
– йдеться у заяві Міноборони Азербайджану.
Вірменія раніше звернулася до Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ), яка за підсумками засідання у вівторок вирішила направити до Вірменії місію на чолі з генсеком Станіславом Засем, щоб оцінити ситуацію на вірмено-азербайджанському кордоні.
Головне про конфлікт між Вірменією та Азербайджаном
- Конфлікт між Вірменією та Азербайджаном триває ще з 1990-х років. Попередній серйозний епізод вдалося загасити восени 2020 року, коли до Нагірного Карабаху ввели російських миротворців.
- 13 вересня на кордоні між Азербайджаном та Вірменією знову стало неспокійно. Обидві країни заявили про обстріли та провокації, а вірменський прем'єр навіть подзвонив владіміру путіну та Еммануелю Макрону.
- Втім, у Міноборони Азербайджану наголосили, що "вторгнення на територію Вірменії" – не більш ніж маячня. Там вважають, що державою-агресором та окупантом у регіоні є Вірменія. Крім того, в оборонному відомстві Азербайджану звинуватили Вірменію і її керівництво у провокаціях.
- Того ж дня, 13 вересня країни нібито домовились про режим припинення вогню.
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