Все, що відомо про чергове загострення конфлікту, який триває вже понад 30 років, а також реакцію світу, читайте у матеріалі 24 каналу.

До теми Україна відреагувала на загострення між Азербайджаном та Вірменією

Країни звинуватили одна одну в провокаціях

Міністерство оборони Вірменії заявило, що військові Азербайджану почали обстрілювати населені пункти Ґоріс, Сотк та Джермук. ЗМІ писали, що країна нібито гатила з безпілотників по вірменських військових частинах. Через це Єреван звинуватив азербайджанських військових у тому, що вони вдерлися на територію Вірменії.

Міноборони Азербайджану назвало "вторгнення" у Вірменію "маячнею". Там зауважили, що саме вірменські солдати впродовж місяця обстрілюють позиції їхньої армії на кількох напрямках. Тому агресором та окупантом в регіоні є Вірменія.

Відомство також зазначило, що ворожі диверсійно-розвідувальні групи серед ночі замінували ділянки між позиціями азербайджанської армії та шляхами постачання. На це відповів Азербайджан, після чого й почалися бойові дії.

Зверніть увагу! Азербайджан повідомив, що внаслідок боїв є втрати з обох сторін. У Вірменії підтвердили цю інформацію.

Пашинян попросив втрутитися ОДКБ

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян провів засідання ради безпеки, а перед тим подзвонив російському президенту владіміру путіну. Він офіційно звернувся до ОДКБ й попросив країни-членів про допомогу через "агресивні дії" Азербайджану.