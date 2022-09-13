Все,
що відомо про чергове загострення конфлікту, який триває вже понад 30 років, а також реакцію світу, читайте у матеріалі 24 каналу.
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Україна відреагувала на загострення між Азербайджаном та Вірменією Країни звинуватили одна одну в провокаціях
Міністерство оборони Вірменії заявило, що військові Азербайджану почали обстрілювати населені пункти Ґоріс, Сотк та Джермук. ЗМІ писали, що країна нібито гатила з безпілотників по вірменських військових частинах. Через це Єреван звинуватив азербайджанських військових у тому, що вони вдерлися на територію Вірменії.
Міноборони Азербайджану
назвало "вторгнення" у Вірменію "маячнею". Там зауважили, що саме вірменські солдати впродовж місяця обстрілюють позиції їхньої армії на кількох напрямках. Тому агресором та окупантом в регіоні є Вірменія.
Відомство також зазначило, що ворожі диверсійно-розвідувальні групи серед ночі замінували ділянки між позиціями азербайджанської армії та шляхами постачання. На це відповів Азербайджан, після чого й почалися бойові дії.
Зверніть увагу! Азербайджан повідомив, що внаслідок боїв є втрати з обох сторін. У Вірменії підтвердили цю інформацію. Пашинян попросив втрутитися ОДКБ
Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян провів засідання ради безпеки, а перед тим подзвонив російському президенту владіміру путіну.
Він офіційно звернувся до ОДКБ й попросив країни-членів про допомогу через "агресивні дії" Азербайджану.
Що відомо про ОДКБ Це Організація договору про колективну безпеку, до якої входять росія, білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан і Таджикистан. За запитом однієї з країн інші можуть відправити своїх військових на її територію.
Крім того, Пашинян дзвонив президенту Франції Еммануелю Макрону й держсекретарю США Ентоні Блінкену. Він розповів їм про ситуацію в регіоні й закликав відреагувати на нове загострення.
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У
Міністерстві закордонних справ України назвали участі росії у підтримці миру в Нагірному Карабаху "нікчемною". Держава-агресорка вкотре показала, що не може дотримуватися взятих на себе зобов'язань. Адже саме російські "миротворці" мали гарантувати стабільність в регіоні.
Речник відомства Олег Ніколенко закликав країни до політико-дипломатичного врегулювання конфлікту з дотриманням норм міжнародного права. Також він порадив українцям тимчасово утриматися від відвідування Нагірного Карабаху. Ніколенко зазначив, що Київ уважно стежить за ситуацією.
"глибоко стурбовані" через загострення між Вірменією та Азербайджаном. У Держдепі США
Ми закликаємо негайно припинити військові дії. Військового вирішення конфлікту немає,
– наголосив Блінкен.
У
Євросоюзі також закликали негайно припинити бої. Спеціальний представник Тойво Клаар запевнив, що ЄС перебуває у тісному контакті з Вірменією та Азербайджаном й сприяє деескалації конфлікту. Вірменія та Азербайджан домовилися про перемир'я, – ЗМІ
ЗМІ заявили, що сторони нібито домовилися про перемир'я. Досягли вони цього буцімто після розмов путіна з вірменським прем'єром.
Зауважимо, що бажання очільника кремля якомога швидше врегулювати цей конфлікт зовсім не дивує. Адже відправляти своїх військових у Вірменію, як цього вимагає статут ОДКБ, йому не вигідно. Зараз російські окупанти сотнями гинуть на війні в Україні, намагаючись стриматися на своїх позиціях. Новий фланг для агресора – зовсім не в пріоритеті.
Коротко про конфлікт між країнами Конфлікт між державами виник у 1988 році через невизнану Нагірно-карабаську республіку. Це територія Азербайджану, яку заселяють етнічні вірмени. Востаннє конфлікт потужно спалахнув у вересні 2020 року. Тоді сторони, за посередництва росії, підписали перемир'я, й у Нагірний Карабах зайшли російські миротворці. Згідно з договором, Баку мав повернути собі контроль над низкою населених пунктів. 17 липня 2022 року президент Азербайджану Ільхам Алієв звинуватив росію та Вірменію у порушенні мирної угоди. Він заявив, що москва не виконала своєї обіцянки щодо виведення вірменських військових із Нагірного Карабаху до червня 2022 року. Дивіться більше – нове загострення між Вірменією та Азербайджаном: відео